NÜRNBERG. (982) Am Donnerstagnachmittag (19.09.2024) kam es im Nürnberger Süden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Zwei Fahrgäste zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.



Gegen 15:50 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die Gibitzenhofstraße in Richtung Dianastraße. An der Einmündung zur Pfälzerstraße wollte der Fahrer nach links abbiegen und übersah hierbei die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn.

Der Fahrer der Straßenbahn vollzog eine Vollbremsung, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Ein Fahrgast stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein weiterer Insasse der Straßenbahn verletzte sich ebenfalls leicht und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei führten vor Ort eine Unfallaufnahme durch.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl