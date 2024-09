HÖCHSTADT A.D. AISCH. (959) Am Donnerstagnachmittag (12.09.2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 bei Höchstadt an der Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Ein 35-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen.



Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes GLB (SUV) gegen 14:45 Uhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord kollidierte er aus noch nicht geklärter Ursache in das Heck eines Lastkraftwagens, welcher am Ende eines Staus stand.

Der 35-jährige Mann erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen und musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der mit einem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des 35-jährigen Mannes feststellen. Der Fahrer des Lastkraftwagens blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Unfallstelle war bis in die frühen Abendstunden für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen gesperrt bzw. nur einspurig befahrbar.

Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Vor Ort waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



