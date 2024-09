HEILSBRONN. (931) Wie mit Meldung 929 berichtet, gelang es einem 44-jährigen Häftling, im Rahmen eines Arztbesuches in Wolframs-Eschenbach (Lkrs. Ansbach) zu entkommen. Die Polizei nahm den Mann im Zuge der Fahndungsmaßnahmen fest.



Der 44-jährige Mann, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Lichtenau inhaftiert ist, befand sich am Vormittag in einer Praxis in der Hartmann-von-der-Aue-Straße. Hierbei gelang es ihm gegen 09:30 Uhr die Räumlichkeiten zu verlassen und in unbekannte Richtung davonzulaufen.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Heilsbronn, Ansbach und Gunzenhausen fahndeten nach dem Flüchtigen. Die Beamten wurden hierbei von mehreren Diensthundeführern und einem Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Ein Personensuchhund konnte die Fährte des flüchtigen Mannes aufnehmen und diese bis zu einem Waldstück zwischen Adelmannsdorf und Biederbach zurückverfolgen, wo die Einsatzkräfte den Mann schließlich festnahmen und in eine Justizvollzugsanstalt verbrachten.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl