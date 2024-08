WALDBRUNN, LKR. WÜRZBRG. „Sie haben gewonnen!“ Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht per Telefon, E-Mail oder Post bekommt, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. So sind beispielsweise allein in Unterfranken im letzten Jahr 113 solcher Betrugsdelikte angezeigt worden. In Einzelfällen sind Schadenssummen im fünfstelligen Eurobereich entstanden.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Waldbrunner überweist rund 30.000 Euro für einen angeblichen Lottogewinn

Anfang August erhielt ein Waldbrunner einen Anruf auf seinem Handy und bekam die eigentlich erfreuliche Nachricht, dass er 177.000 Euro im Lotto gewonnen hat. Damit er den angeblichen Gewinn ausgehändigt bekommen kann, müsse er jedoch im Vorfeld Steuern und Gebühren bezahlen. In den nächsten Wochen erreichten den Mann täglich mehrere Anrufe, in denen ihn die Betrüger aufforderten, die fälligen Beträge zu bezahlen. Um den Druck weiter aufzubauen, meldete sich zusätzlich noch ein angeblicher Staatsanwalt, der bei Nichtbezahlung mit einem Haftbefehl drohte.

Derart unter Druck gesetzt, leistete das Opfer über verschiedene Wege mehrere Zahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 30.000 Euro. Am Dienstag kamen bei dem Mann dann doch Zweifel auf und er entschied sich für eine Anzeige bei der Kriminalpolizei Würzburg.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben