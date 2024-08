HOF. Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus wurde ein 28-jähriger Bewohner verletzt. Die Hofer Polizei nahm den 36-jährigen Tatverdächtigen fest. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Donnerstagabend meldete der Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Landwehrstraße eine Auseinandersetzung über den Notruf der Polizei. Mehrere Streifen der Hofer Polizei fuhren umgehend zum Einsatzort. Dort musste ein 28-Jähriger vom Rettungsdienst behandelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen ihm und einem 36-Jährigen zuvor zu einer Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer verwendet wurde. Der 28-Jährige erlitt dabei oberflächliche Verletzungen im Gesicht sowie eine Verletzung an der Hand.

Der 36-Jährige befand sich beim Eintreffen der Polizeikräfte am Einsatzort in einer Wohnung, die er zunächst nicht verlassen wollte. Erst nach mehrfacher Aufforderung verließ er die Wohnung und konnte schließlich festgenommen werden. Dabei ergaben sich beim 36-Jährigen Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb ihn die Einsatzkräfte nach der Anzeigenaufnahme in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizeiinspektion Hof ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.