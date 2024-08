1802 – E-Bikes aus Garage entwendet

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (05.08.2024), 17.00 Uhr bis Dienstag (06.08.2024), 14.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes in der Euler-Chelpin-Straße.

Im genannten Zeitraum entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus zwei Garagenboxen einer Tiefgarage zwei E-Bikes. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

1803 - Ladendiebstahl

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) entwendete eine 31-Jährige und ein 27-Jähriger Lebensmittel in einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 14.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiten die beiden, wie sie den Supermarkt ohne zu bezahlen verließen und stoppte sie. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Taschenmesser und einen Rucksack mit den entwendeten Lebensmitteln. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die Beamten übergaben die Lebensmittel anschließend wieder an den Supermarkt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls mit Waffen gegen die 31-Jährige und den 27-Jährigen.

1804 – Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (05.08.2024), 07.30 Uhr bis Dienstag (06.08.2024), 16.45 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Reifen eines schwarzen Toyotas in der Waterloostraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

1805 – Unfall mit Straßenbahn

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 27-jährigen Audi-Fahrer in der Donauwörther Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 17.45 Uhr war der 27-Jährige in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei bog er nach links in die Prälat-Bigelmair-Straße ab und musste verkehrsbedingt auf den Straßenbahnschienen halten. Der Straßenbahn-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei niemand.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

1806 – Unbefugter Gebrauch

Inningen – Am vergangenen Montag (05.08.2024) benutzen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unbefugt ein Auto in der Steingadener Straße.

Wie der Polizei nun bekannt wurde, nahmen Anwohner gegen 22.00 Uhr ein lautes Geräusch am Bahnhofs-Parkplatz wahr und bemerkten zwei bis drei Personen an einem Auto, die sich anschließend entfernten.

Polizeibeamten stellten den Toyota vor Ort auf einem Schutthaufen fest. Wie sich im Lauf der Ermittlungen herausstellte, hatten die bislang unbekannten Personen den Toyota unbefugt benutzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens.

1807 - Unfallflucht

Kriegshaber – Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Ulmer Straße.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr parkte ein Autofahrer seinen BMW in der Parkgarage eines Supermarktes. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte hierbei den BMW. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

1808 – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) ging ein bislang unbekannter Mann eine 23-Jährige an einer Haltestelle in der Kaltenhofstraße an.

Gegen 07.00 Uhr sprach der bislang unbekannte Mann die Frau an der Haltestelle „Bärenwirt“ an. Hierbei beleidigte der Unbekannte offenbar auch eine weitere bislang unbekannte Person an der Haltestelle. Beim Einsteigen in den Bus, schubste der Unbekannte die 23-Jährige in den Bus. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt.

Auch im Bus folgte der Unbekannte der 23-Jährigen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einer Zeugin, woraufhin der den Bus verlassen musste. Dabei beleidigte er die Insassen und schlug mit seiner Krücke gegen die Scheibe des Busses.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) warf eine bislang unbekannte Person einen Stein durch ein offenes Fenster Am alten Einlaß. Verletzt wurde dabei niemand. Auch ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Körperverletzungsdeliktes.

