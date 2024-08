NÜRNBERG. (834) Am späten Freitagabend kam es zu einem Raubdelikt hinter dem Hauptbahnhof Nürnberg. Die Kriminalpolizei sucht einen wichtigen Zeugen.



Kurz vor 23:00 Uhr gerieten ein 32-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau in der Straße Hinterm Bahnhof in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung ging der Mann auf die Frau los und versuchte schließlich ihr Handy zu entreißen. Ein bislang unbekannter Passant erkannte die Situation und kam der Frau zur Hilfe. Ihm gelang es zunächst, das Handy der Frau an sich zu nehmen. Als der 32-jährige daraufhin drohte, auf den Zeugen loszugehen, händigte dieser ihm das Handy aus.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, insbesondere den noch unbekannten Passanten, der der Frau zur Hilfe kam, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl