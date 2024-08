SCHWEINFURT. Nach dem Fund einer toten Person ermittelte die Schweinfurter Kriminalpolizei intensiv zu den Todesumständen. Am Freitag nahmen die Beamten einen 40-jährigen Mann wegen des Verdachts des Mordes fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führten Beamte den Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter in Schweinfurt vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Leichenfund am 23. Juli - Ermittlungskommission gegründet

Wie bereits berichtet, hatten Handwerker am Dienstag, den 23.07.2024, den Leichnam eines 45-jährigen Mannes in einem Gebäudekomplex in der Innenstadt aufgefunden.

Im Rahmen der Obduktion waren äußere Verletzungen festgestellt worden, die dem Sachstand nach zum Tode des 45-Jährigen geführt hatten. Eine bei der Kriminalpolizei Schweinfurt eingerichtete Ermittlungskommission arbeitete seither intensiv und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft an der Klärung der Todesumstände.

Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen - Tatverdächtiger ermittelt

Neben einer Vielzahl an Befragungen von Personen, erhoben die Ermittler Spuren und werteten diese aus. Beamte der Spurensicherung waren mehrfach in und an dem Gebäude im Einsatz, der erweiterte Bereich um den Auffindeort wurde auch mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei abgesucht. Im Zuge der Ermittlungen geriet schließlich ein 40-jähriger Deutscher in den Fokus der Beamten. Dieser war bereits längerfristig, ohne festen Wohnsitz, im Bereich Schweinfurt aufhältig. Der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete sich fortan.

Festnahme und Untersuchungshaft

Am Freitag erfolgte die Festnahme des Mannes im Landkreis Schweinfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führten die Beamten den 40-Jährigen am Samstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Der Verdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den Hintergründen dauern indes an.