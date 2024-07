WÖRTH A.D.ISAR, LKR. LANDSHUT. Bereits am Wochenende (13.07.2024) kam es infolge einer körperlichen Auseinandersetzung zu schweren Kopfverletzungen eines 46-Jährigen. Dieser begab sich selbstständig in ein Landshuter Krankenhaus. Nach Vorführung am zuständigen Amtsgericht wurde ein Haftbefehl gegen einen 49-jährigen Beschuldigten erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Am 14.07.2024 gegen 00.15 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Landshut vom Personal eines Landshuter Krankenhauses über einen schwer verletzten Mann informiert, der selbstständig am Krankenhaus erschienen war. Ersten Ermittlungsergebnissen nach resultierten die Verletzungen aus einem Vorfall, der sich bereits am Abend des 13.07.2024 in einer Wohnung in Wörth a.d.Isar zugetragen hat. Dort soll der 46-Jährige unter anderem auf einen 49-jährigen Bewohner getroffen sein, der ihn schließlich aus bislang noch unbekannten Gründen mit Schlägen gegen den Kopf schwer verletzt haben soll.

Der 49-Jährige konnte noch am Sonntag gegen 02.10 Uhr vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde am 16.07.2024 vom zuständigen Amtsgericht Landshut erlassen, gegen Auflagen aber außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 17.07.2024, 14.50 Uhr