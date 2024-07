HERRSCHING, LKR. STARNBERG;

---Nachtragsmeldung--- (13.07.2024, 17:00 Uhr):

Zu der heute Nacht (siehe unten) veröffentlichten Pressemitteilung können zum jetzigen Zeitpunkt aus polizeilicher Sicht folgende Punkte ergänzt werden.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft weiter auf Hochtouren. Die Suchmaßnahmen, die auch die Absuche möglicher Fluchtstrecken nach Beweismitteln beinhalten, wurden heute mit einem starken Aufgebot an Kräften fortgeführt. Neben Spürhunden waren auch Taucher im Einsatz, die relevante Uferbereiche des Ammersees nach Beweismitteln abgesucht haben. Nach wie vor sind zahlreiche Streifenbesatzungen in und um Herrsching im Einsatz.

Weiter wurden im Laufe des heutigen Tages Anwohnerbefragungen durchgeführt. Hierbei wurde die zuständige Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck von Beamtinnen und Beamten der PI Herrsching sowie von anderen Polizeidienststellen unterstützt.

Bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck wurde die Ermittlungsgruppe (EG) Mühlfeld gegründet. Derzeit arbeiten hier rund 30 Polizeibeamtinnen und – beamte an der Aufklärung des Falls.

Die Spurensicherungsmaßahmen am Tatort wurden heute fortgeführt. Zudem wurde am Institut für Rechtmedizin der LMU München eine Obduktion des Leichnams durchgeführt.

Derzeit können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Fragen, wie zum Beispiel zu einem möglichen Tatmotiv oder zu verwendeten Tatwerkzeugen, beantwortet werden.

Erstmeldung (13.07.2024, 03:00 Uhr):

Am Freitagabend (12.07.2024) gegen 21:20 Uhr fand die Polizei Herrsching nach dem Notruf eines Anwohners eine tote männliche Person in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Mühlfeld auf. Die Ermittlungen lassen auf ein Gewaltdelikt schließen. Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Person, die das Grundstück fluchtartig verlassen hat.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge ging ein bislang unbekannter Täter den 74-jährigen Bewohner in dessen Einfamilienhaus in der Straße Zur Kohlstatt an, während sich seine Ehefrau in ein benachbartes Anwesen flüchten und die Verständigung des Polizeinotrufes veranlassen konnte.

Die Polizei durchsuchte unmittelbar das Anwesen und fand den schwerverletzten 74-Jährigen auf. Der ebenfalls vor Ort befindliche Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass gegen 21:20 Uhr eine unbekannte männliche Person aus dem Anwesen zu Fuß geflüchtet ist. Die Polizei hat mit starken Kräften bis in die frühen Morgenstunden nach der Person gefahndet. Dabei waren neben zahlreichen Streifen verschiedener Dienststellen auch ein Polizeihubschrauber, Streifen der Bundespolizei und mehrere Hundeführer eingesetzt.

Die bis zur Stunde flüchtige Person wird wie folgt beschrieben:

männlich

180-190 cm groß

trug helle Hose und ein dunkelblaues Kapuzensweatshirt

roter Rucksack

gelb-grüne Handschuhe

Noch am Abend haben die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und die sachleitende Staatsanwaltschaft München II am Tatort die Ermittlungen übernommen, an denen auch ein Rechtsmediziner beteiligt ist.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen im Ortsteil Mühlfeld gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Tel. 08141/6120 zu melden.

Die Polizeiinspektion Herrsching ist aufgrund des Sachverhalts am Wochenende auch zur Nachtzeit verstärkt im Ortsteil Mühlfeld unterwegs und für die Bevölkerung erkennbar und ansprechbar. Gegenwärtig liegen der Polizei aber keine Hinweise vor, die eine weitere Gefährdung der Bevölkerung begründen.