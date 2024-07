Körperverletzung nahe Badesee - Flüchtiger Radfahrer gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag hat ein noch unbekannter Mann eine Frau auf einem Radweg geschlagen und ist anschließend davongefahren. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht nach möglichen Augenzeugen.

Dem Sachstand nach stand die 64-jährige Frau gegen 16:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg auf Höhe des Eingangs zum Mainparksee. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein Mann in Richtung Ortsmitte auf einem Rad an der Frau vorbei und versetzte ihr unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf. Der Täter war der Dame nicht bekannt. Eine Vorbeziehung gibt es nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Die Polizei Aschaffenburg fahndete unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls nach dem Mann. Der Radfahrer ist weiterhin flüchtig.



Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt

Schätzungsweise 175 cm groß bei kräftiger Statur

Helle Haut

Trug ein kurzes Oberteil in heller Farbe und eine knielange Tarnhose

War mit einem silbernen Rad unterwegs

Hinweise zur Identität des Mannes oder weiter Sachdienliches nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch wurde in der kurzen Zeit zwischen 12:35 Uhr und 12:45 Uhr ein geparkter BMW an der linken Seite angefahren und beschädigt. Das Auto stand in der Elisenstraße in Fahrtrichtung Ludwigstraße am rechten Fahrbahnrand.

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag musste die Fahrerin eines VW Polos auf der Engländerstraße wegen eines auf ihrer Spur entgegenkommenden Fahrzeugs so weit nach rechts ausweichen, dass sie gegen den Bordstein gefahren ist und ein Reifen aufgerissen wurde. Die Frau war gegen 09:00 Uhr vom Klingerweg in Richtung "Zum Buscheck" unterwegs. Das unfallursächliche Fahrzeug ist anschließend in Richtung Jakobstahl davongefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag hörte gegen 17:30 Uhr ein Zeuge in der Hanauer Landstraße im Bereich der 80er Hausnummern einen Knall und stellte anschließend einen abgefahrenen Spiegel an einem VW Golf fest. Der Verursacher war offensichtlich weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft auf mögliche Augenzeugen.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter die Scheibe eines Kindergartens mutwillig mit einem Stein beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, wurden an der Staatsstraße 2315 Werkzeuge, unter anderem eine Handkreissäge, entwendet. Die Geräte befanden sich in einem unverschlossenen Gartenhäuschen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen