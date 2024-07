BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Unter einem Vorwand drängte sich am Freitag ein Trickdieb in die Wohnung einer Seniorin und stahl dort wertvollen Schmuck und Münzen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, läutete ein Unbekannter an der Haustüre einer Seniorin im Holnsteinweg in Bischberg. Als diese ihm öffnete, überrumpelte der Fremde die 93-Jährige und lief sofort an ihr vorbei ins Haus. Unter dem Vorwand, er sei Antiquitätenhändler, durchsuchte der Mann alle Zimmer, öffnete Schubladen und Schränke und nahm dabei wertvollen Schmuck und eine Münzsammlung an sich. Der Seniorin gelang es auch nach mehrfacher Aufforderung zunächst nicht, den körperlich überlegenen Dieb aus dem Haus zu bewegen. Als er genug Beute gemacht hatte, verließ er das Anwesen wieder und verschwand in unbekannte Richtung.

Der Seniorin fehlen seitdem diverse Halsketten, Broschen, Armbanduhren und Ohrringe sowie eine wertvolle Münzsammlung im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Erst am nächsten Tag, als sich die bestohlene Frau einem Verwandten anvertraut hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der unbekannte Dieb am Freitagmittag kurz vor 13 Uhr auch bei einer Nachbarin geklingelt und ebenfalls deren Wohnung durchsucht. Hier ist bislang kein Entwendungsschaden bekannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei ihren Ermittlungen. Gesucht wird ein unbekannter Mann mit folgender Beschreibung:

zirka 60 bis 70 Jahre alt

zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und korpulent

graues kurzes Haar

rundes dickes Gesicht

trug ein blau kariertes Hemd

sprach fränkischen Dialekt

Haben Sie am Freitag in Bischberg einen Mann mit diesem Aussehen bemerkt oder verdächtige Fahrzeuge gesehen? Sind auch Sie Opfer des Trickdiebs geworden? Melden Sie sich bei den Ermittlern unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

Das Polizeipräsidium Oberfranken warnt die Bevölkerung vor dieser Diebstahlsmasche. Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnräume. Im Zweifel und bei Unsicherheit lassen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstüre verschlossen. Hat sich jemand bereits unerwünscht Zutritt verschafft, wählen Sie sofort den Polizeinotruf unter 110.