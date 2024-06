UNTERFRANKEN. Am Mittwochabend fanden in mehreren Städten und Gemeinden in Unterfranken Autokorsos und Feiern von Fußballfans statt. Hierbei kam es teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Am Mittwochabend feierten nach dem EM-Spiel zwischen der türkischen und der tschechischen Nationalmannschaft zahlreiche Fußballfans. Hierbei kam es durch Autokorsos mit teils mehreren hundert Fahrzeugen, insbesondere im Stadtgebiet Schweinfurt und Aschaffenburg zu Verkehrsbehinderungen. Auch in Würzburg, Elsenfeld und Kitzingen trafen sich zahlreiche Fans zum Feiern. Teilweise gingen Mitteilungen über Ruhestörungen ein und stellenweise wurde Pyrotechnik gezündet. Verletzt wurde hierbei niemand.

Insgesamt verliefen die Feierlichkeiten friedlich und wurden jeweils von den örtlichen Polizeien betreut.