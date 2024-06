971. Bilanz zum heutigen Fußballspiel der EURO 2024 in München

Am Abend des 25.06.2024 fand in München das Spiel zwischen Dänemark und Serbien in der Munich Football Arena statt.

Vor dem Spiel feierten bereits mehrere tausend Fans aus beiden Ländern in den Biergärten im Stadtgebiet sowie im Bereich des Marienplatzes und der Fußgängerzone.

Gegen 12.30 Uhr gingen mehrere tausend dänische Fans über die Arnulfstraße von der Innenstadt über den Steubenplatz zum Hirschgarten (Biergarten). Diese Aktion, die um 13.20 Uhr beendet war, wurde von der Polizei begleitet und es mussten vorübergehend Verkehrssperrungen eingerichtet werden. Dabei kam es auch in zwei Fällen zum unerlaubten Gebrauch von Pyrotechnik. Ein Fan aus Dänemark wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt.

Gegen 17.00 Uhr waren über 5.000 serbische Fans am Marienplatz. Bei einer Kontrolle eines Serben wegen des Gebrauchs von Pyrotechnik gab es Solidarisierungseffekte in dieser Gruppe. Dabei kam es auch zu Flaschenwürfen und dem Wurf eines Stuhls gegen die eingesetzten Polizeibeamten, die darauf mit dem Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray reagieren mussten und auch mehrere Personen wegschoben und -drückten.

Neun Beamte wurden leicht verletzt. Sie sind weiterhin dienstfähig.

Mehrere Personen wurden wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und des Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Von diesen Personen wurden sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Sie werden morgen einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Im Bereich des U-Bahnhofs Marienplatz kam es auch zum unerlaubten Gebrauch von Pyrotechnik. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden angezeigt.

Während des Spiels betrat eine Person unberechtigt das Spielfeld. Diese wurde von Ordnern aufgehalten. Dabei wurde ein Ordner leicht verletzt. Die Person wurde der Polizei zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

Dazu gab es im Stadion auch mehrere Fälle des Gebrauchs von Pyrotechnik. Die Ermittlungen dazu laufen gerade noch.

In der Fan Zone im Olympiapark befanden sich vor und während des Spiels ca. 15.000 Besucher. Die Munich Football Arena war ausverkauft.

Die Münchner Polizei war in der Spitze mit ca. 2.000 Einsatzkräften im Einsatz.