GRASSAU, LKR. TRAUNSTEIN. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Rosenheim nahmen am frühen Samstagmorgen, den 22. Juni 2024, zwei Tatverdächtige deutsche Staatsangehörige beim Versuch, einen Münzeinzahlungsautomaten einer Bank aufzubrechen, fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

In den frühen Morgenstunden am Samstag (22. Juni 2024), gegen 02.00 Uhr, gelang im Zuge polizeitaktischer Maßnahmen zivilen Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste Rosenheim (ZED) die Festnahme eines 24-jährigen Mannes. Der aus dem Landkreis Rosenheim stammende Mann wurde auf frischer Tat beim Aufbrechen eines Münzgeldautomaten in einer Bank in Grassau, im Landkreis Traunstein, erwischt.

Trotz Fluchtversuchs mittels Pkw vom Tatort konnte nur wenig später auch dessen 25-jähriger mutmaßlicher Komplize, wohnhaft in Niederbayern, im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und ebenfalls festgenommen werden.

Noch in den Morgenstunden derselben Nacht übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die ersten Untersuchungen am Tatort. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden nun die weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einer Bank fortgeführt.

Die Ermittler prüfen nun, ob das Duo auch für die Taten vom 17. Juni 2024 in Bad Endorf und Wasserburg verantwortlich ist, bzw. ob es Zusammenhänge zu weiteren Taten gibt.