KEMPTEN. Durch einen erfolgreichen Schockanruf betrogen die Täter ihr 79-jähriges Opfer um einen erheblichen Geldbetrag. Der Geschädigte übergab das Bargeld auf einem Parkplatz in Kempten. Wer kann Hinweise geben?

Der Fall

Am vergangenen Mittwochvormittag erhielt ein 79-jähriger Mann einen betrügerischen Anruf. Die anrufenden Täter stellten sich als Polizeibeamte vor und täuschten dem Mann vor, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und stehe bereits vor einem Haftrichter. Der angerufene Vater könne ihre Untersuchungshaft nur durch Zahlung einer hohen Kautionszahlung abwenden. Der Mann aus dem Unterallgäu glaubte den professionellen Tätern. Er fuhr auf Aufforderung nach Kempten und übergab auf einem Parkplatz einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an die dort wartende Täterin. Weiter schafften es die Betrüger, ihr Opfer davon zu überzeugen, dass er das durchgehend laufende Telefonat nicht beenden und niemand sonst verständigen dürfe. Der Mann sollte weiteres Bargeld abheben, jedoch geriet er in Zweifel und vertraute sich einer Bankmitarbeiterin an. Daraufhin beendeten die Betrüger das Telefonat und es kam zu keinen weiteren Tathandlungen.

Wer hat etwas beobachtet?

Wann? : Am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr.

: Am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr. Wo? : In Kempten, im Bereich der Basilika Sankt Lorenz.

: In Kempten, im Bereich der Basilika Sankt Lorenz. Wen? : Eine Frau im mittleren Alter mit längeren dunklen Haaren.

: Eine Frau im mittleren Alter mit längeren dunklen Haaren. Was?: Wie die Frau zu einem braunen SUV ging und von einem darin sitzenden Mann durch ein Fenster etwas entgegennahm.

Bitte melden Sie sich unter 0831 99090 bei der Kriminalpolizei in Kempten oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Trendentwicklung

Durch erfolgreiche Schockanrufe erbeuteten Betrüger im Jahr 2024 bereits über eine Millionen Euro im Bereich des PP Schwaben Süd/West. Bisher waren es dort dieses Jahr 17 erfolgreiche Fälle, durch die die Täter ihr Geld machten.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 bislang 33 Personen, die im Landkreis Unterallgäu wohnhaft sind, Opfer von Schockanrufen. Davon waren vier Fälle mit einer Beutesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich für die Täter erfolgreich.

Vorsicht geboten

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser immer noch aktuellen Betrugsmasche und bittet alle Personen:

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten preis.

Nennen Sie keine Informationen zu Eigentum und Vermögen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Im Zweifel legen Sie auf und wählen Sie den Polizeinotruf.

Meldet sich ein vermeintlicher Angehöriger über eine unbekannte Nummer, legen Sie auf und rufen Sie diesen unter der bekannten Nummer zurück.

Bitte erzählen Sie Ihren Verwandten, Bekannten und Nachbarn von der Masche! (KPI Kempten)

Redaktionelle Änderung: Im Text war von einer hohen fünfstelligen übergebenen Summe die Rede, richtig ist eine mittlere fünfstellige Summe (Pressestelle/hs)

