1956. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Untergiesing

Am Mittwoch, 26.11.2025, zwischen 11:55 Uhr und 15:20 Uhr, wurde eine über 80-jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von mehreren bislang unbekannten Tätern angerufen. Diese behaupteten, dass sich der Bruder der über 80-Jährigen im Krankenhaus befinden würde und sie für die Behandlung eine sechsstellige Geldsumme aufbringen müsse.

Im weiteren Verlauf übergab die über 80-Jährige am selben Nachmittag Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags an ihrer Haustür an eine unbekannten Täterin.

Im Nachgang fiel der Betrug auf und die Frau verständigte den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,40 m; bekleidet mit schwarzem Mantel mit Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lohstraße, Cannabichstraße und Bergstraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1957. Mehrere Wohnungseinbrüche – Ottobrunn / Taufkirchen

Am Mittwoch, 26.11.2025, kam es zu zwei Einbrüchen im Münchner Süden.

Fall 1:

Im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 17:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Garten eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen durchsucht.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert eines vierstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Gegen 17:45 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Fall 2:

Im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 19:40 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses. Dort öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und betraten darüber die Wohnung.

Im Inneren wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Gegen 19:40 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten ebenfalls den Polizeinotruf 110.

Die jeweils sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Finsinger Weg, Bozaunweg und Von-Stauffenberg-Straße (Unterhaching) sowie Prinz-Otto-Straße, Dr. Otto-Bößner-Weg und Haidgraben (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1958. Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger – Pkw flüchtet, Fußgänger schwerverletzt – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 19:35 Uhr, beabsichtigte ein 53-jähriger Mann aus München, die Lindwurmstraße im Bereich des Goetheplatzes fußläufig bei Grünlicht und innerhalb der Fußgängerfurt zu überqueren.

Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw (Farbe: weiß) den Goetheplatz stadtauswärts. An der Kreuzung zur Lindwurmstraße bog der Pkw-Führer bei geltendem Grünlicht nach rechts ab und stieß hierbei mit dem querenden Fußgänger zusammen.

Der Pkw-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt auf der Lindwurmstraße stadtauswärts fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der 53-jährige Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum verbracht. Der Pkw des unbekannten Fahrers wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 19:35 Uhr, im Bereich des Goetheplatzes und der Lindwurmstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, einem weißen Hochdachkombi bzw. dessen Führer/in machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1959. Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 02:25 Uhr, informierte ein Mitarbeiter einer Münchner Diskothek den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass es zuvor in den Räumlichkeiten aus bislang unbekannten Gründen zu einer Schlägerei kam. Die Beteiligten, zwei 20-Jährige mit schweizer Staatsangehörigkeit, sowie drei bislang unbekannte Täter wurden daraufhin der Diskothek verwiesen.

Auf dem Gehweg vor der Diskothek wurden die beiden 20-Jährigen erneut von den nun vier unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Täter schlug dabei unvermittelt auf einen der beiden 20-Jährigen ein. Als dieser bewusstlos am Boden liegen blieb, schlugen und traten die weiteren Täter ebenfalls auf ihn ein. Der zweite 20-Jährige wurde ebenfalls durch einen der Täter geschlagen.

Als die Auseinandersetzung schließlich durch die Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek getrennt wurden, flüchteten die vier Täter.

Beide 20-Jährigen wurden hierbei teils schwer verletzt. Einer der beiden musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden Hierbei handelt es sich um einen 22-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Bremen. Der Tatverdächtige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten zu weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle gebracht und von dort nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bei Auswertung der Videoaufzeichnung der Diskothek fiel auf, dass mehrere unbeteiligte Personen den Tathergang filmten. Die Videoaufzeichnungen dieser Zeugen könnten zur Identifizierung dienlich sein.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 23.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, bekleidet mit einem lila-glitzerndem Oberteil

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maximilianstraße oder in den Räumlichkeiten der 089-Bar (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Personen, die entsprechendes Videomaterial gefertigt haben, werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

1960. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 81-Jährigen – Haar

-siehe Medieninformation Nr. 1702 vom 19.10.2025

Wie bereits mit Medieninformation Nr. 1702 vom 19.10.2025 berichtet, wurde seit Samstag, 18.10.2025, 12:30 Uhr, ein 81-jähriger Mann vermisst.

Am Montag, 05.11.2025, wurde ein unbekannter Leichnam in einem Waldstück in Haar aufgefunden. Durch einen durchgeführten DNA-Abgleich konnte nun bestätigt werden, dass es sich dabei um den 81-jährigen Vermissten handelt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Hinweis: Wir bitten die Medien, das veröffentlichte Lichtbild und die Beschreibung umgehend aus ihren Beständen zu löschen

1961. Auffinden einer Frauenleiche – Landkreis München

-siehe Medieninformation Nr. 1926 vom 20.11.2025

-siehe Medieninformation Nr. 1932 vom 21.11.2025

-siehe Medieninformation Nr. 1950 vom 25.11.2025

Wie bereits berichtet wurde am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 14:50 Uhr, von einem Zeugen eine zunächst unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ aufgefunden.

Aufgrund dessen übernahm die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) noch am Auffindeort die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang wurde mittels Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach der Identität der Verstorbenen gefahndet.

Die tote Frau konnte schließlich am 25.11.2025 identifiziert werden. Bei ihr handelt es sich um eine 34-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München.

Vorbehaltlich noch ausstehender abschließender Untersuchungen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass die 34-Jährige eine Überdosis Kokain konsumierte und daraufhin an einer Drogenintoxikation verstarb. Sie befand sich im Beisein eines 50-jährigen Bekannten mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Aus Angst vor möglichen persönlichen Konsequenzen entschied sich der 50-Jährige daraufhin, die Verstorbene im Forstenrieder Park abzulegen.

Die Ermittlungen des Kommissariat 11 in dieser Sache dauern an.