1950. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Auffinden einer bislang unbekannten Frauenleiche – Landkreis München

-siehe Medieninformation Nr. 1926 vom 20.11.2025

-siehe Medieninformation Nr. 1932 vom 21.11.2025

Wie bereits berichtet wurde am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 14:50 Uhr, von einem Zeugen eine bislang unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ aufgefunden.

Aufgrund dessen hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) noch am Auffindeort die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang wurde mittels Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach der Identität der Verstorbenen gefahndet.

Die tote Frau konnte mittlerweile identifiziert werden. Bei ihr handelt es sich um eine 34-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München.

Die Fahndung wird daher widerrufen.