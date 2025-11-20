1926. Auffinden einer bislang unbekannten Frauenleiche – Landkreis München

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einem Zeugen über das Auffinden einer bislang unbekannten Frauenleiche im Forstenrieder Park im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ informiert.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Noch in den Nachmittagsstunden hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Aufgrund der Auffindesituation kann ein Gewaltdelikt bislang nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Forstenrieder Parks nahe des Forstewegs „Buchendorfer Geräumt“ (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.