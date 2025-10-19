1702. Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 81-Jährigen – Haar

Seit Samstag, 18.10.2025, 12:30 Uhr, wird ein 81-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, vermisst. Der 81-Jährige wurde zuletzt in seiner Pflegeeinrichtung in Haar gesehen.

Aufgrund einer Demenzerkrankung ist er örtlich und zeitlich nicht orientiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und der Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/092453/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

Männlich, 1,76 m groß, 55 kg, schlanke Statur, kurze graue Haare, leicht gebeugte Körperhaltung, Gangstörung in Form von kleinen unbeholfenen Schritten.

Bekleidung:

Dunkle wattierte Jacke, Stoffhose/Jogginghose, trägt evtl. eine nicht funktionierende Uhr.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1703. Raubdelikt – Freiham

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 06:45 Uhr, befand sich ein 24-jähriger Algerier mit Wohnsitz in München in der S-Bahnlinie S8 in Fahrtrichtung „Herrsching“. Er war zuvor an der Haltestelle „Hauptbahnhof München“ zugestiegen.

Als die S-Bahn am Bahnhof „Freiham“ hielt, wurde der 24-Jährige unvermittelt von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und rassistisch beleidigt. Im weiteren Verlauf wurde der 24-Jährige von der unbekannten Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen.

Zeitgleich wurde dem 24-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand gerissen.

Noch an der Haltestelle „Freiham“ flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, mitteleuropäisches Aussehen, kurze blonde nach vorne gekämmte Haare, grüne Augen, kein Bart.

Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, dunkelblaue Jeans und schwarze Adidas Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der S-Bahnlinie S6 in Fahrtrichtung „Herrsching“ zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof München“ bis „Freiham“ Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1704. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Sendling

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 60-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit seinem Lucid-Pkw auf das Gelände einer Tankstelle in Sendling. Dort wollte er auf einen der E-Ladeparkplätze fahren.

Zeitgleich stand das Opel Elektrofahrzeug eines 56-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München ordnungsgemäß auf einem der dortigen E-Ladeparkplätze.

Der 56-Jährige und ein 44-Jähriger, ebenfalls mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, standen am Heck des Opel-Pkw an der offenen Heckklappe.

Der 60-Jährige verwechselte auf der Anfahrt zu den E-Ladeplätzen nach eigenen Angaben Gas und Bremse und beschleunigte dadurch ungewollt. Hierdurch kollidierte er frontal mit der linken hinteren Seite des stehenden Opel-Pkw und den dort stehenden zwei Personen, dem 56-Jährigen und dem 44-Jährigen.

Der 60-Jährige und der 44-Jährige wurden durch den Unfall beide leicht verletzt. Der 56-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Der 56-Jährige und der 44-Jährige wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizeiinspektion München geführt.

1705. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; vier Personen verletzt – Trudering

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 11:20 Uhr, wartete ein 61-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem BMW-Pkw verkehrsbedingt an der Haltelinie der Einmündung Truderinger Straße Ecke Bajuwarenstraße. Er beabsichtigte nach rechts in die Bajuwarenstraße abzubiegen.

Im Gegenverkehr auf der Truderinger Straße warteten ein 58-jähriger Deutsch-Iraner mit seinem BMW-Pkw und eine 47-jährige Deutsche mit ihrem Seat-Pkw, beide mit Wohnsitz in München.

Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte der 61-Jährige nach Umschalten der Lichtzeichenanlage auf Grünlicht stark und fuhr geradeaus in den Gegenverkehr. Hier touchierte er erst den wartenden Pkw des 56-Jährigen sowie anschließend den Pkw der 47-Jährigen.

Der 61-Jährige, dessen Beifahrerin, eine 56-Jährige mit singapurischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, sowie der 56-Jährige wurden jeweils leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die 47-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig.

Die drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Truderinger Straße in westlicher Richtung gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion München.

1706. Zusammenstoß zwischen einem Pkw und zwei Krafträdern; zwei Personen verletzt – Garching

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München, mit seinem Peugeot-Pkw die Schleißheimer Straße in Richtung der Autobahn A9. Er fuhr hierbei auf dem rechten Fahrstreifen von drei vorhandenen Fahrstreifen. Auf Höhe des P&R-Parkplatzes kam der 23-Jährige hinter einem Pkw verkehrsbedingt zum Stehen, da dieser auf den Parkplatz abbiegen wollte.

Der 23-Jährige wechselte daraufhin vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah hierbei die beiden Krafträder eines 59-jährigen Deutschen und einer 61-jährigen Deutschen, beide mit Wohnsitz im Landkreis München und beide mit einem Harley-Davidson-Kraftrad, welche sich auf dem mittleren Fahrstreifen von hinten annäherten.

Der 59-Jährige konnte nicht mehr abbremsen bzw. ausweichen und touchierte mit der rechten Seite seines Kraftrades den linken Vorderreifen des Pkw des 23-Jährigen. Der 59-Jährige kam daraufhin zu Sturz und schlitterte einige Meter über die Fahrbahn. Die 61-Jährige, welche hinter dem 59-Jährigen gefahren war, konnte zwar einen Zusammenstoß verhindern, kam aber durch das Ausweichmanöver zu Sturz.

Der 59-Jährige und die 61-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeuge wird auf einen vierstelligen Wert geschätzt.

Da die Schleißheimer Straße in westlicher Fahrtrichtung für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion München.

1707. Krankenwagen des Rettungsdienstes kollidiert während einer Einsatzfahrt mit einem Pkw; drei Personen verletzt – Harlaching

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Mercedes-Pkw die Grünwalder Straße in Richtung Bozener Straße.

Eine 84-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München war seine Beifahrerin.

An der Kreuzung zur Karolingerallee / Tiroler Platz, die er geradeaus überqueren wollte, fuhr er bei Grünlicht ein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 45-jähriger deutscher Rettungssanitäter in Ausübung seines Dienstes unter berechtigten Einsatz von Sonderrechten mit einem Krankentransportfahrzeug Mercedes die Karolingerallee in Richtung des Tiroler Platzes. Ein 21-jähriger deutscher Rettungssanitäter war sein Beifahrer.

An der Kreuzung zur Grünwalder Straße, die er geradeaus überqueren wollte, fuhr er bei Rotlicht ein.

Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß zwischen den zwei Fahrzeugen. Hierbei stieß der 88-Jährige mit seinem Pkw frontal gegen die hintere rechte Seite des Krankentransportfahrzeuges des 45-Jährigen.

Anschließend schleuderte das Krankentransportfahrzeug noch gegen einen Lichtzeichenmasten, bevor es zum Stillstand kam.

Durch den Verkehrsunfall wurden der 88-Jährige und seine 84-jährige Beifahrerin sowie der 21-jährige Beifahrer des 45-Jährigen verletzt. Alle drei Verletzten wurden durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Zudem wurde der Schaltkasten am Lichtzeichenmasten beschädigt. Die Gesamtschadenhöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Für die Unfallaufnahme musste eine Fahrspur der Grünwalder Straße in nördlicher Richtung für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion München.