1927. Betrug durch falschen Bankmitarbeiter – Obermenzing

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 80-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter angerufen. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gab vor, dass sich Schadsoftware auf dem Computer des 80-Jährigen befinden würde.

Unter diesem Vorwand erteilte der 80-Jährige dem Täter Fernzugriff auf seinen Computer, wodurch er die Zahlungsdaten erlangte. Im Anschluss wurde ohne Einwilligung des 80-Jährigen ein vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht.

Der 80-Jährige bemerkte dies kurze Zeit später, informierte den Polizeinotruf 110 und erstattete Anzeige.

Das Kommissariat 64 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1928. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen – Moosach

-siehe Medieninformation Nr. 1918 vom 19.11.2025

Wie bereits berichtet, wurde seit Sonntag, 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr, ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst. Er wurde zuletzt im Krankenhaus Schwabing gesehen und kehrte nach seiner Entlassung nicht zurück.

Am Donnerstag, 20.11.2025 wurde er durch einen Passanten aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung am Marienplatz in der Münchner Altstadt erkannt. Anschließend informierte er die Polizei, welche den Vermissten in Obhut nahm. Aufgrund seines Zustandes wurde der 51-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

1929. Brandfall – Feldkirchen

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 12:25 Uhr, meldete ein Zeuge dem Notruf eine Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Anwesens.

Vor Ort konnten die almarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand in der Küche einer Wohnung feststellen und löschen. Ein in der Wohnung befindlicher Bewohner, ein 47-Jähirger mit nigerianischer Staatsangehörigkeit, wurde durch den Brand verletzt.

Er musste zur ärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der Wohnung entstand ein fünfstelliger Schaden.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

1930. Brandfall – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 23:10 Uhr, meldete ein Zeuge dem Notruf einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich alle Bewohner des Hauses bereits eigenständig aus dem Gebäude begeben. Die Feuerwehr konnte den im Keller befindlichen Brand löschen.

Ein 80-jähriger Anwohner wurde durch den Brand leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

1931. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Altstadt

-siehe Medieninformation Nr. 1914 vom 19.11.2025

Wie bereits berichtet, wurde seit Mittwoch 19.11.2025 nach drei bis dato unbekannten Tätern öffentlich gefahndet. Sie sind Beschuldigte eines Raubdelikts von Montag, 06.04.2025.

In der Zwischenzeit meldeten sich alle drei Tatverdächtigen über ihre jeweilige rechtliche Vertretung.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher beendet.

Das Kommissariat 23 führt weiterhin die Ermittlungen.

1932. Öffentlichkeitsfahndung nach dem Auffinden einer bislang unbekannten Frauenleiche – Landkreis München

-siehe Medieninformation vom 20.11.2025, Nr. 1926

Wie bereits berichtet wurde am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 14:50 Uhr, von einem Zeugen eine bislang unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ aufgefunden.

Aufgrund der Auffindesituation konnte ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund dessen hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) die Ermittlungen übernommen. Zudem wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Bislang konnte die tote Frau nicht identifiziert werden.

Eine genaue Personenbeschreibung und ein Bild finden Sie hier:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-tote/094145/index.html

Personenbeschreibung:

Weiblich, ca. 25 – 40 Jahre alt, 69 kg schwer, 174 cm groß, rotblond gefärbte, leicht wellige, ca. 40 cm lange Haare, europäisches Aussehen, keine Tätowierungen

Die Münchner Polizei bittet um Hinweise:

Personen, die eine weibliche Person mit der genannten Beschreibung vermissen oder zur Identifizierung beitragen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.