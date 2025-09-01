1363. Brandfall; eine Person verletzt – Sendling

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sendling zu einem Brand.

Die 28-jährige Bewohnerin begab sich aus der Wohnung und ein anderer Anwohner verständigte über den Notruf die Feuerwehr.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr München vollständig gelöscht werden. Die 28-Jährige wurde bei dem Brand verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 geführt.

1364. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Lerchenau

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 16:00 Uhr, befand sich ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München am Ufer des Lerchenauer Sees und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch.

Eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München konnte dies beobachten und verständigte über den Notruf die Polizei. Während dessen flüchtete der 81-Jährige mit seinem Fahrrad.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn im Rahmen der Fahndung festnehmen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1365. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines E-Scooters – Sendling

Am Montag, 01.09.2025, gegen 00:30 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle eines 59-Jährigen mit Wohnsitz in München durch. Dieser war mit einem E-Scooter im Bereich der Oberländerstraße unterwegs.

Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter bereits Mitte Juli von dem 59-Jährigen im Bereich Au/Haidhausen entwendet wurde. Der E-Scooter wurde demnach sichergestellt. Zudem wies der 59-Jährige Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung auf, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Er wurde wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Diebstahls des E-Scooters angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Der Eigentümer des E-Scooters ist aufgrund der zurückliegenden Anzeigenerstattung wegen des Diebstahls bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 54 geführt.

1366. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Altstadt

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 03:00 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür zu einem Gastronomiebetrieb auf dem Viktualienmarkt.

Im Gebäude öffnete er gewaltsam mehrere Türen und Behältnisse und entwendete Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, Oberlippenbart; schwarzes Halstuch, blaue Jogginghose, grau/ weißer Hoodie, Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westenriederstraße und Dreifaltigkeitsplatz am Viktualienmarkt (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1367. Einbruch in eine medizinische Einrichtung – Maxvorstadt

Im Zeitraum von Freitag, 29.08.2025, 19:30 Uhr, bis Samstag, 30.08.2025, 08:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus.

Im Gebäude öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam die Eingangstür zu einer medizinischen Einrichtung.

Anschließend durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Arzneimittel im Wert eines vierstelligen Betrages.

Der oder die unbekannten Täter entfernten sich danach in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karlstraße, Ottostraße und Max-Joseph-Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1368. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt-Lehel

Am Donnerstag, 28.08.2025, 15.00 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife festgestellt, dass an einem Pfeiler am "Grab des Unbekannten Soldaten" im Hofgarten eine Schmierschrift mit abwertendem Inhalt in Bezug auf das Denkmal angebracht worden war. Die Schmierschrift konnte nicht sofort entfernt werden und wurde daher unkenntlich gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden durch das Kommissariat 43 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich des Denkmals sowie der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1369. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Ramersdorf

Im Zeitraum von Freitag, 15.08.2025 bis Donnerstag, 28.08.2025, 23:00 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Wand einer Unterführung bei des S-Bahnhofs St.-Martin-Straße ein Symbol mit Bezug zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft an. Das Symbol in schwarzer Farbe hat eine Größe von 30cm x 30 cm. Da die Farbe nicht sofort entfernt werden konnte, wurde das Symbol abgedeckt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Betrags.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung werden durch das Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen Freitag, 15.08.2025, bis Donnerstag, 28.08.2025, 23:00 Uhr, im Bereich des S-Bahnhofs St.-Martinstraße sowie der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1370. Versuchtes Tötungsdelikt; Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen – Freimann

- siehe Medieninformation Nr. 1309 vom 20.08.2025

- siehe Medieninformation Nr. 1323 vom 22.08.2025

- siehe Medieninformation Nr. 1344 vom 27.08.2025

- siehe Medieninformation Nr. 1354 vom 29.08.2025

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 19.08.2025, gegen 19:10 Uhr, im Bereich der Max-Bill-Straße zu einem Gewaltdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit insgesamt rund 30 Personen gekommen. Bereits im Vorfeld hatte zwischen beiden Parteien ein Konflikt bestanden. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden zwei 19-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Einer der beiden Verletzten hatte eine stark blutende Wunde, die von den eingesetzten Polizeibeamten erfolgreich erstversorgt werden konnte. Die Verletzten gehören beide zu einer der beiden Konfliktparteien.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden in der Folge vom Kommissariat 11 übernommen. Mittlerweile liegt hier der Tatvorwurf eines versuchten Tötungsdeliktes zugrunde.

Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstag, 28.08.2025 ein 27-jähriger Tatverdächtiger inhaftiert.

Am Samstag, 30.08.2025, in den Nachmittagsstunden, konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München durch Beamte der Münchner Kriminalpolizei am Flughafen München bei der Rückreise nach Deutschland inhaftiert werden.

Der 21-Jährige wurde bereits dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Der Sachverhalt bedarf weiterer intensiver Ermittlungen des Kommissariats 11.