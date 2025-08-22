1315. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; eine Person verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Leopoldstraße Richtung stadtauswärts.

Kurz vor der Einmündung zur Georgenstraße verlor der 24-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Toyota Pkw, in welchem ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München saß. Dieser wurde durch den Unfall verletzt. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 24-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiter war er nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Außerdem wurden im Fahrzeug eine größere Menge Bargeld sowie Marihuana aufgefunden.

Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der 24-Jährige wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten des BMW/M5 vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1316. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl eines Kraftrades – Giesing

Am Freitag, 22.08.2025, gegen 00:15 Uhr, konnte ein Anwohner eine männliche Person dabei beobachten, wie diese im Bereich der Traunsteiner Straße an einem dort abgestellten Kleinkraftrad hantierte. Als der Passant die männliche Person darauf ansprach, ergriff diese die Flucht. Daraufhin verständigte der Passant direkt den Polizeinotruf 110.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten, fuhr eine männliche Person auf einem Fahrrad am Tatort vorbei und konnte anhand der Personenbeschreibung als möglicher Tatverdächtiger bestimmt werden. Als der Tatverdächtige angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und versteckte sich in einem angrenzenden Gebüsch, wo er schließlich aufgefunden und vorläufig festgenommen werden konnte.

Bei ihm handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München. Da er darüber hinaus auch über die Herkunft des Fahrrades weder eine plausible Erklärung geben, noch einen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, erhärtete sich der Verdacht, dass er das Fahrrad gestohlen hatte.

Er wurde schließlich wegen versuchten Diebstahls eines Kraftrades und des vollendeten Diebstahls eines Fahrrades angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1317. Einbruch in Einfamilienhaus – Waldtrudering

Am Donnerstag, 21.08.2025, zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein.

Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen die Täter das Einfamilienhaus über eine Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Als ein Bewohner den Einbruch kurze Zeit später bemerkte, verständigte er direkt den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adlerstraße, Phantasiestraße, Großfriedrichsburger Straße, Wasserburger Landstraße und Wachtelweg (Waldtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1318. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug – Schwabing

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 23:20 Uhr, konnte ein 26-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland dabei beobachtet werden, wie er einen Pflasterstein gegen die Windschutzscheibe eines zivilen Dienst-Pkw der Münchner Polizei sowie auf zwei weitere in der Nähe geparkte Pkw warf.

Der 26-Jährige wurde noch vor Ort angetroffen. Er wirkte auf die Polizeibeamten psychisch auffällig. Er wurde wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1319. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Ramersdorf

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 22:30 Uhr, befanden sich zwei 21-jährige Frauen mit Wohnsitz in München auf einem Gehweg im Bereich der Claudius-Keller-Straße. Sie konnten eine männliche Person dabei beobachten, wie diese etwas abgesetzt in einem Hinterhof stand und sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog. Dabei suchte die männliche Person immer wieder den Blickkontakt zu den beiden Frauen.

Erst als diese den Mann mehrfach lautstark ansprachen und die Polizei alarmierten, hörte er auf und entfernte sich fluchtartig von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte ein Tatverdächtiger, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bamberg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1320. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Raub – Englschalking

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 20:25 Uhr, kam es im Bereich des Stefan-George-Rings zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 27-Jährigen, einem 36-Jährigen und einem 32-Jährigen, alle mit Wohnsitz in München.

Im weiteren Verlauf schlugen der 36-Jährige und der 32-Jährige auf den 27-Jährigen ein und rissen diesem dessen Bauchtasche weg. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der 27-Jährige ging daraufhin in ein in der Nähe befindliches Lokal und bat einen Mitarbeiter, die Polizei zu verständigen. Er erlitt durch den Angriff Verletzungen, verzichtete allerdings vor Ort auf eine rettungsdienstliche Behandlung.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten der 32-Jährige und der 36-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnte ein Teil des Inhalts der Bauchtasche aufgefunden werden.

Gegen beide Tatverdächtigen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Raub und Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1321. Trickdiebstahl; sog. „Zetteltrick“ – Berg am Laim

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 15:00 Uhr, klingelte eine unbekannte Täterin an der Wohnung einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Sie bat die über 80-Jährige um einen Zettel und einen Stift, damit sie einer Nachbarin eine Nachricht schreiben kann.

Die über 80-Jährige ließ die unbekannte Täterin in die Wohnung eintreten. Ihre Wohnungstür blieb dabei offen. Vermutlich betrat in dieser Zeit eine weitere Person die Wohnung, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete einen Schmuckkoffer.

Anschließend verließen die Täter die Wohnung der über 80-Jährigen. Der Diebstahl fiel erst einige Zeit später auf, woraufhin die über 80-Jährige telefonisch die Polizei verständigte.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, südeuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat am Donnerstag, 21.08.2025, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr im Bereich der Berg-am-Laim-Straße, Baumkirchner Straße und Kreillerstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1322. Versuchter Trickdiebstahl; sog. „Zetteltrick“ – Schwabing-West

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 17:30 Uhr, klingelte eine unbekannte Täterin an der Wohnung eines über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Sie behauptete, vom Pflegedienst zu sein und bat den über 80-Jährigen um einen Zettel und einen Stift, damit sie einer Nachbarin eine Nachricht schreiben kann.

Der über 80-Jährige ließ sie in die Wohnung eintreten. Die Täterin bat ihn in der Küche zusätzlich um ein Glas Wasser, als der über 80-Jährige im Flur Geräusche hörte und eine weitere unbekannte Frau sah. Auf Ansprache flüchteten beide Täterinnen ohne Tatbeute aus der Wohnung. Der über 80-Jährige verständigte daraufhin umgehend den Notruf der Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne weitere Hinweise auf die Täterinnen.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, 160 cm groß, kräftig, osteuropäisches Erscheinungsbild, goldenes Nasenpiercing; T-Shirt und lange Weste (lila oder pink), blaue Jeans.

Täterin 2:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, 160 cm groß, kräftig, osteuropäisches Aussehen, braune oder schwarze Haare.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Donnerstag, 21.08.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Leonhard-Frank-Straße, Schleißheimer Straße und der Hiltensperger Straße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!

1323. Gewaltdelikt; Einrichtung eines Medien-Upload-Portals – Freimann

-siehe Medieninformation Nr. 1309 vom 20.08.2025

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, dem 19.08.2025, gegen 19:10 Uhr im Bereich der Max-Bill-Straße zu einem Gewaltdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit insgesamt rund 30 Personen gekommen. Bereits im Vorfeld hatte zwischen beiden Parteien ein Konflikt bestanden.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden zwei 19-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Einer der beiden Verletzten hatte eine stark blutende Wunde, die von den eingesetzten Polizeibeamten erfolgreich erstversorgt werden konnte. Die Verletzten gehören beide zu einer der beiden Konfliktparteien.

Mehrere Tatverdächtige hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war bei der Auseinandersetzung auch eine Machete eingesetzt worden. Diese konnte sichergestellt werden.

Am Tatort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Auch wurde der weitläufigere Tatortbereich nach weiteren möglichen Tatmitteln abgesucht.

Die fortlaufenden Ermittlungen, insbesondere zur genauen Tatbeteiligung und zum Ablauf des Geschehens, führt das Kommissariat 11.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Bill-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wurden im Bereich der Max-Bill-Straße Gegenstände aufgefunden, die als Waffe verwendet werden könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Tatort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über unser Upload-Formular zur Verfügung zu stellen, welches unter folgendem Link erreichbar ist:

https://medienupload-portal02.polizei.bayern.de

und/oder über folgenden QR-Code: