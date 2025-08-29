1350. Gefährliche Körperverletzung – Unterhaching

Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 23:10 Uhr, kam es in einem Unterkunftsgebäude in Unterhaching zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 48-Jähriger und ein 30-Jähriger, jeweils mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, gerieten aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in einen Streit. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 48-Jährige gegen den 30-Jährigen trat. Dieser wiederum verletzte den 48-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Beines.

Ein unbeteiligter Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei. Eine Vielzahl von Polizeistreifen begaben sich zur Tatörtlichkeit. Beide Personen konnten noch vor Ort in der Unterkunft angetroffen werden.

Das Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Der 30-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, jedoch war keine ärztliche Behandlung notwendig.

Der 30-Jährige wurde festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Körperverletzungsdelikte werden vom Kommissariat 26 geführt.

1351. Politisch motivierte Schmierschriften – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 08:00 Uhr, stellte ein Passant mehrere Schmierschriften in schwarzer Farbe an der Gebäudeaußenwand des Gärtnerplatztheaters fest. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte diese mit Schriftzügen mit propalästinensischen Inhalten, einem anarchistischen Symbol sowie mit einem polizeikritischen Akronym.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung werden vom Kommissariat 45 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Gärtnerplatzes (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1352. Raubdelikt – Neuperlach

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 07:35 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter einen Kiosk in Neuperlach. Die beiden unbekannten Täter waren mit einer Schusswaffe und einem spitzen Gegenstand bewaffnet.

Einer der Täter trat an den hinter der Kasse stehenden Kioskbetreiber, ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, heran und forderte unter Vorhalt der Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der über 70-Jährige ankündigte die Polizei zu rufen, flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der über 70-Jährige verständigte sodann den Notruf 110 der Polizei. Eine Vielzahl von Polizeistreifen begaben sich zur Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern erbrachte keine neuen Hinweise. Der über 70-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 und 2:

Männlich, 15-20 Jahre alt, schlank; dunkel bekleidet und maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Maximilian-Kolbe-Allee, Therese-Giehse-Allee und Carl-Wery-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1353. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Unterhaching

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 01:30 Uhr, kam ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf die Wache einer Münchner Polizeiinspektion und machte zunächst zusammenhangslose Angaben.

Im Laufe des Gesprächs äußerte sich der 36-Jährige schließlich anzüglich gegenüber einer Polizeibeamtin. Er entblößte dabei sein Geschlechtsteil und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Da sich der 36-Jährige zudem aggressiv gegenüber den anwesenden Polizeibeamten verhielt, mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Da er auf die Polizeibeamten psychisch auffällig wirkte, wurde er anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung eingeleitet.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1354. Versuchtes Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Freimann

-siehe Medieninformation Nr. 1309 vom 20.08.2025

-siehe Medieninformation Nr. 1323 vom 22.08.2025

-siehe Medieninformation Nr. 1344 vom 27.08.2025

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 19.08.2025, gegen 19:10 Uhr, im Bereich der Max-Bill-Straße zu einem Gewaltdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit insgesamt rund 30 Personen gekommen. Bereits im Vorfeld hatte zwischen beiden Parteien ein Konflikt bestanden. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden zwei 19-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Einer der beiden Verletzten hatte eine stark blutende Wunde, die von den eingesetzten Polizeibeamten erfolgreich erstversorgt werden konnte. Die Verletzten gehören beide zu einer der beiden Konfliktparteien.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden in der Folge vom Kommissariat 11 übernommen. Mittlerweile liegt hier der Tatvorwurf eines versuchten Tötungsdeliktes zugrunde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München. Hierauf wurde gegen diesen über die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl beantragt und durch das Amtsgericht München erlassen.

Dieser Haftbefehl konnte am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 20:00 Uhr im Landkreis Starnberg durch Kräfte der Spezialeinheiten vollzogen werden. Der Beschuldigte leistete keinen Widerstand. Es wurde niemand verletzt.

Der 27-Jährige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.