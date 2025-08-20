1300. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Urkundenfälschung – Bogenhausen

Am Dienstag, 12.08.2025, informierten im Verlauf des Vormittags mehrere Apotheken im Stadtgebiet München die Polizei München vorsorglich darüber, dass ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter telefonisch ein hochpreisiges Arzneimittel bestellt hatte. Rezepte für dieses Arzneimittel hatten sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als gefälscht herausgestellt.

Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnte noch am selben Tag gegen 17:40 Uhr ein Tatverdächtiger in einer Apotheke in Bogenhausen durch eine zivile Streifenbesatzung festgenommen werden, als dieser ein gefälschtes Rezept einlösen wollte. Es handelte sich hierbei um einen 18-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Zwischenzeitlich erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-Jährige für mehrere Einlösungen von falschen Rezepten seit Mitte Juli verantwortlich war. Hierdurch entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der 18-Jährige wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 18-Jährigen.

Bei den nachfolgenden Ermittlungen durch die Münchner Kriminalpolizei konnten verschiedene Postsendungen mit gefälschten Rezepten u.a. nach München nachverfolgt und angehalten werden. Die gefälschten Rezepte waren zur Einlösung durch die jeweiligen Empfänger bestimmt. In der Folge kam es zu weiteren Festnahmen in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Dabei konnten gefälschte Rezepte sichergestellt werden, welche einen finanziellen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht hätten.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 84 geführt.

1301. Raub einer Armbanduhr – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 14.08.2025, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw Audi die Ludwigstraße in Richtung Odeonsplatz. An der Kreuzung zum Oskar-von-Miller-Ring musste er verkehrsbedingt warten. Währenddessen war das Fenster der Fahrertür geöffnet und der 24-Jährige hielt seinen linken Arm aus dem Fenster, an dem er eine hochwertige Armbanduhr trug.

Zeitgleich näherte sich von hinten ein mit zwei unbekannten Personen besetztes schwarzes Motorrad (vermutlich von der Marke YAMAHA). Auf Höhe der Fahrertür griff eine der beiden Personen nach der Armbanduhr und riss diese vom Handgelenk des 24-Jährigen.

Anschließend wendete der Motorradfahrer und die beiden unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige wurde durch den Vorfall am Handgelenk verletzt. Er benötigte keine medizinische Behandlung vor Ort.

Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (Fahrer):

Männlich, ca. 27 Jahre, schlank, dunklerer Hauttyp; schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarzer Helm, blaue oder braune Sneaker

Täter 2 (Sozius/Beifahrer):

Männlich, ca. 21 Jahre, schlank, dunklerer Hauttyp; beiger Sweater, schwarzer Helm.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigstraße, Oskar-von-Miller-Ring und Leopoldstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1302. Trickdiebstahl; sog. „Zetteltrick“ – Moosach

Am Montag, 18.08.2025, gegen 10:30 Uhr, klingelte ein unbekannter männlicher Täter an der Wohnung einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er behauptete, nicht schreiben zu können und bat die über 80-Jährige, einen Text sowie seine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse auf einen Zettel zu schreiben, damit er diesen anschließend bei einer Nachbarin einwerfen kann.

Die über 80-Jährige ließ ihn in die Wohnung eintreten und schrieb auf, was der unbekannte Täter diktierte. Währenddessen durchsuchte der unbekannte Täter die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld.

Anschließend verließ er die Wohnung der über 80-Jährigen. Der Diebstahl fiel erst am nächsten Tag auf, woraufhin die über 80-Jährige telefonisch die Polizei verständigte.

Eine Personenbeschreibung des Täters ist nicht vorhanden.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 10:30 Uhr, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Weißenböckstraße, Meggendorferstraße und Seydlitzstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1303. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Neuaubing

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 08:00 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München die Mitteilung, dass die Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses mutwillig (von einem bislang unbekannten Täter) angezündet wurden. Anwohner hatten zuvor Brandschäden an den Schildern festgestellt.

Aufgrund der Auffindesituation wird aktuell von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Montag, 18.08.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 19.08.2025, 08:00 Uhr, im Bereich der Neidensteiner Straße, der Hoheneckstraße und Hohensteinstraße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1304. Festnahme nach E-Scooter-Diebstahl – Am Hart

Am Montag, 18.08.2025, gegen 10:30 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung im Rahmen ihrer Streife zwei männliche Personen fest, die unerlaubt zusammen auf einem E-Scooter auf der Straße fuhren. Daraufhin unterzogen die Beamten die beiden Personen einer Kontrolle. Es handelte sich hierbei um zwei 18-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass am E-Scooter der Marke Denver kein Versicherungskennzeichen angebracht und dass keine gültige Haftpflichtversicherung vorhanden war. Außerdem erhärtete sich im weiteren Verlauf der Verdacht, dass keiner der beiden 18-Jährigen der rechtmäßige Besitzer des E-Scooters ist und dass dieser gestohlen wurde.

Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt.

Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde u.a. wegen Diebstahl und wegen des Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1305. Zusammenstoß zwischen Lkw und Radfahrerin; eine Person verstorben – Neuperlach

-siehe Medieninformation vom 19.08.2025, Nr. 1299

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 19.08.2025, gegen 13:50 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, wobei eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München im Krankenhaus an ihren erlittenen Verletzungen verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr zum Unfallzeitpunkt ein 37-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem MAN Lkw auf der Heinrich-Wieland-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte er nach rechts in diese einbiegen.

Zeitgleich befuhr eine 80-Jährige mit einem Fahrrad den Radweg rechts neben der Heinrich-Wieland-Straße, ebenfalls in Fahrtrichtung stadteinwärts. Die 80-Jährige wollte an der oben genannten Kreuzung die St.-Veit-Straße geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Radfahrerin, woraufhin die 80-Jährige stürzte und unter den Lkw geriet. In der Folge wurde die 80-Jährige schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Heinrich-Wieland-Straße teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1306. Zusammenstoß zwischen Kraftrad und Lkw; eine Person verletzt – Milbertshofen/Am Hart

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Kraftrad die Moosacher Straße in Richtung Lerchenauer Straße.

Zeitgleich befuhr unmittelbar vor ihr eine 57-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Mercedes Pkw die Moosacher Straße in selbe Richtung. Ebenso ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Scania Lkw. Dieser fuhr rechts neben der 57-Jährigen.

Alle drei wollten die Kreuzung zur Lerchenauer Straße geradeaus überqueren. Kurz bevor sie die Kreuzung erreichten, schaltete die dortige Ampel von Grünlicht auf Gelblicht. Daraufhin bremste die 57-Jährige ab und kam noch kurz nach der Haltlinie zum Stehen. Die 21-Jährige und der 48-Jährigen wollten die Kreuzung noch überqueren.

Aus diesem Grund wechselte die 21-Jährige ihren Fahrstreifen kurzerhand nach rechts. Hierbei übersah sie den auf der Nebenspur fahrenden Lkw und kollidierte mit diesem. Daraufhin stürzte die 21-Jährige zu Boden und touchierte dabei mit dem Kraftrad den vor ihr stehenden Pkw der 57-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 21-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden. Die 57-Jährige und der 48-Jährigen wurden nicht verletzt.

Das Kraftrad, der Lkw und der Pkw wurden beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1307. Verkehrsunfall – Isarvorstadt

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw die Reichenbachstraße in Richtung Gärtnerplatz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor er aufgrund einer akuten Erkrankung die Kontrolle über seinen Pkw. Er streifte in der Folge mit dem Pkw das Lastenfahrrad eines 33-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser blieb jedoch unverletzt.

Der 58-Jährige setzte seine Fahrt anschließend unkontrolliert fort und fuhr auf den Gärtnerplatz. Dort kollidierte er unter anderem mit einer Parkbank, auf der eine 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu saß. Diese wurde hierbei verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug fuhr weiter über den Gärtnerplatz und kam schlussendlich auf der Fahrbahn nach einem Frontalzusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw zum Stillstand.

Während seiner Fahrt beschädigte der 58-Jährige mehrere Verkehrszeichen, Warnbaken, Parkverhinderungsbügel, einen Pkw, einen Schaukasten des Staatstheaters, den Brunnen am Gärtnerplatz, mehrere Pflanzen, Sträucher und Blumenbeete. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Gärtnerplatz komplett gesperrt werden, wodurch es zu mäßigen Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1308. Körperverletzungsdelikt – Berg am Laim

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 22:15 Uhr, griff ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München unvermittelt nacheinander im Bereich des Innsbrucker Rings mehrere Frauen an.

Zunächst packte er eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München an den Haaren und zog sie zu Boden, wodurch sie leicht verletzt wurde. Anschließend ging er den Innsbrucker Ring in Richtung Berg-am-Laim-Straße davon.

Kurz danach griff er eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München am Innsbrucker Ring an und schubste sie, wodurch diese zu Boden fiel. Daraufhin eilte ihr eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München zu Hilfe und gemeinsam verfolgten sie den 29-Jährigen.

Dieser trat daraufhin gegen das Fahrrad der 24-Jährigen, woraufhin diese stürzte und sich verletzte.

Anschließend flüchtete der 29-Jährige in Richtung Echardinger Grünstreifen.

Die 25-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurden direkt mehrere Polizeistreifen der Münchner Polizei zur Tatörtlichkeit geschickt. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte der 29-jährige Tatverdächtige erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Der 29-Jährige wirkte auf die Einsatzkräfte stark verwirrt und psychisch sehr auffällig. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die angegangenen Frauen wurden jeweils leichter verletzt, benötigten nach rettungsdienstlicher Abklärung vorerst aber keine weitere medizinische Versorgungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

1309. Gewaltdelikt – Freimann

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 19:10 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Mitteilungen über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Max-Bill-Straße ein. Den Meldungen zufolge sollen mehrere Personen aufeinander losgegangen sein.

Aufgrund der zunächst unklaren Situation wurden umgehend mehrere Streifenbesatzungen an den Einsatzort geschickt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zahlreiche Personen. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen war. Dabei wurden zwei 19-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, verletzt.

Ursache der Auseinandersetzung und auch die Details zur Dynamik und deren Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die beiden 19-Jährigen mussten nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Am Tatort wurden umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.