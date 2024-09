RAUBLING / PFRAUNDORF, LKR. ROSENHEIM. Die Grenzpolizeiinspektion Raubling bekam zum 1. September 2024 einen neuen Dienststellenleiter. Polizeioberrat Christian Langenmair übernahm das Amt von Polizeidirektorin Angelika Deiml.

Der Wechsel an der Spitze der Raublinger Grenzpolizei wurde durch Polizeipräsident Manfred Hauser im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Raubling offiziell vollzogen. Mit dabei waren unter anderem der Erste Bürgermeister der Gemeinde Raubling, Olaf Kalsperger, sowie mehrere Kolleginnen und Kollegen der Grenzpolizeiinspektion Raubling, der nachgeordneten Grenzpolizeistation Kreuth und des Sachgebiets E3, Kriminalitätsbekämpfung, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Bernhard Danner, stellvertretender Dienststellenleiter der Grenzpolizeiinspektion Raubling, übernahm Polizeipräsident Hauser das Wort und ließ zunächst die Karriere von Polizeidirektorin Angelika Deiml Revue passieren.

Die im Landkreis Rottal-Inn wohnhafte 45-jährige Polizeidirektorin begann ihre Karriere mit dem Direkteinstieg in die 3. Qualifikationsebene. Ihre erste Dienststelle war die Polizeiinspektion 28 des Polizeipräsidiums München von 2002 bis 2003.

Nach erfolgreicher Teilnahme am Förderverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene absolvierte Frau Deiml ihre Führungsbewährung als Leiterin des Kommissariats 61, Vermögensdelikte mit Bandenbezug, äußerst erfolgreich und begann im September 2011 mit dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei.

Mit Abschluss des Studiums wurde sie erstmalig zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd versetzt. Bis zu ihrer Bestellung als Leiterin der Raublinger Grenzpolizei machte sie sich bereits als Leiterin der Polizeiinspektionen Mühldorf am Inn sowie Traunstein verdient.

Bereits zum 1. Juli dieses Jahres wechselte sie zum Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring und leitet fortan den dortigen Fachbereich Informationsmanagement.

Die Leitung der -wie man sie auch gerne nennt- Schleierfahnder übernahm Polizeioberrat Christian Langenmair. Der 45-jährige verheiratete Familienvater wurde zunächst mit der Wahrnehmung der Aufgaben als Dienststellenleiter betraut, ehe er zum 1. September offiziell bestellt wurde.

Zuletzt leitete Herr Langenmair die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen von 2019 bis Mitte 2024. Begonnen hatte seine Karriere mit der Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene. Durch herausragende Leistungen unter anderem als Schichtbeamter bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen sowie der Zivilen Einsatzgruppe Weilheim, als auch im weiteren Verlauf im Rahmen des Auswahlverfahrens für Ämter in der 4. Qualifikationsebene, stieg Herr Langenmair schnell in diese auf.

Gerade als Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ebneten diverse große Einsatzlagen seinen Weg, so zum Beispiel der G7-Gipfel 2022 in Elmau sowie das Zugunglück in Burgrain nur kurz zuvor.

Polizeipräsident Hauser zeigte sich sehr zufrieden mit der Wahl des neuen Dienststellenleiters für die Grenzpolizeiinspektion Raubling und wünschte Herrn Langenmair alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.