KRONACH. Am Dienstagabend kam es in Kronach zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 26-jähriger Deutscher einen 24-jährigen Afghanen mit einem Messer angegriffen haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt der 26-Jährige seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer gerieten am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, im Bereich Rosenau in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend zum Hussitenplatz / Marienplatz. Im Verlauf des Streits soll der 26-Jährige ein Messer gezückt und dem 24-Jährigen damit eine leichte Verletzung zugefügt haben. Anschließend flüchtete er, während ein Zeuge die Polizei verständigte. Beide Männer waren jeweils in Begleitung einer kleineren Personengruppe. Kräfte des Rettungsdienstes behandelten die Wunde des 24-Jährigen vor Ort ambulant. Beamte der Polizei Kronach fahndeten umgehend nach dem flüchtigen Tatverdächtigen, zunächst ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen.

Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, gelang den Beamten mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Coburg die Festnahme des 26-Jährigen im Gemeindegebiet Weißenbrunn. Dieser wurde am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kronach vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ der Richter Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Auseinandersetzung am Dienstagabend beobachtet hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei den Beamten zu melden.