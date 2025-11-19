1914. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Altstadt

Bereits am Montag, 06.04.2025, gegen 17:50 Uhr, befanden sich ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger, jeweils mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, im Sperrengeschoss des Marienplatz auf einer Rolltreppe zur S-Bahn. Dort wurden sie von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Der 14-Jährige wurde aufgefordert seine FC Bayern-Jacke auszuziehen. Nachdem der 14-Jährige dies nicht tat, wurde er von den drei Tätern am Ende der Rolltreppe bedrängt. Einer der Täter versuchte dabei dem 14-Jährigen die Jacke auszuziehen und schlug ihm aufgrund der Gegenwehr mit der Faust gegen den Kopf, bevor er die Jacke schließlich entriss.

Anschließend entfernten sich die drei Täter über die Treppe nach oben zum Sperrengeschoss.

Der 13-Jährige informierte den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleitete Fahndung konnte nicht zur Festnahme der drei Täter führen.

Der 14-Jährige wurde durch den Schlag verletzt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Durch Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten die Bilder der unbekannten Täter gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft München I erwirkte nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Eine Täterbeschreibung und Bilder der Täter sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/093971/index.html

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 Jahre, blonde Haare, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlank; bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit blauer Aufschrift, hellblauer Jeans, weiße Sneaker, hellblauer Pullover umgebunden

Täter 2:

Männlich, ca. 16. Jahre, mittelblonde Haare, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlank, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, hellblauer Jeans, weiße Sneaker

Täter 3:

Männlich, ca. 17 Jahre, dunkle Haare, Kinnbart, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlank, bekleidet mit einem blauen Pullover, dunkelblaue Hose, weiß/blaue Sneaker,

Zeugenaufruf:

Wer kennt die abgebildeten Personen oder hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sperrengeschoss am Marienplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1915. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Pasing-Obermenzing

Am Dienstag, 18.11.2025, zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einer über 80-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München und gaben an, dass sie das Dach ihres Wohnhauses dringend reparieren müssten.

Die Seniorin ließ die beiden unbekannten Täter in ihr Haus, in welchem sich einer der Täter frei bewegte, während der zweite mit der über 80-Jährigen ein Gespräch führte. Als die beiden unbekannten Täter nach kurzer Zeit das Haus verließen, fiel ihr auf, dass aus einem Zimmer Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurde. Daraufhin informierte sie den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern erbrachten bislang keine Hinweise auf diese.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre, ca. 155 cm, stark hervortretender Bauch, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Arbeitshose mit Taschen, schwarze Jacke mit weißem, großem Aufdruck am Rücken, schwarze, gestrickte Fingerhandschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 160 cm, schlank, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, graue Wollmütze, graue Arbeitshose mit vielen, großen Taschen an den Oberschenkeln, grauer Pullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kremser Straße, Veldener Straße und Lohensteinstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1916. Raubdelikt während einer Musikveranstaltung – Freimann

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es während einer Musikveranstaltung in einer Veranstaltungshalle zu einem Raubdelikt. Hierbei wurde einem 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Rosenheim von zwei bislang unbekannten Tätern seine Halskette im Wert von mehreren tausend Euro gewaltsam entwendet. Anschließend verschwanden die beiden Täter unerkannt in der Menschenmenge.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 190 cm, extrem schlank, ca. 75 kg, kinnlange, dunkle, gelockte Haare, ca. 25 Jahre

Täter 2:

Männlich, kräftige Statur, ca. 30 Jahre

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Veranstaltungsgeländes in der Lilienthalallee in der Zenith-Halle (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1917. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Graffiti mit Fußballbezug – Schwabing

Seit Mai 2025 kam es an einer Grundstücksmauer in der Borschtallee zu bislang 13 Fällen von Sachbeschädigung durch Graffitis und Schmierschriften mit Fußballbezug. Hierbei übersprühten Anhänger zweier Münchner Fußballvereine regelmäßig die Graffitis des jeweils anderen Fußballclubs.

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 01:45 Uhr, teilte eine unbeteiligte Zeugin dem Polizeinotruf 110 mit, dass sie soeben mehrere Personen dabei beobachten konnte, wie diese sich dunkel bekleideten und in Richtung Luitpoldpark gingen.

Sofort zur Örtlichkeit geschickte Polizeibeamte stellten daraufhin in der Borschtallee an einer Grundstücksmauer ein neues, 15x2 m großes Graffiti fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen mit deutsch-kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München sowie einem 20-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.