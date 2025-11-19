1918. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen – Moosach

Seit Sonntag, 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr, wird ein 51-Jähriger, mit Wohnsitz in München, vermisst. Der 51-Jährige wurde zuletzt im Krankenhaus Schwabing gesehen, da er von dort aus nach einer medizinischen Behandlung entlassen wurde.

Der Vermisste gilt als orientierungslos und findet selbstständig nicht mehr in seine Wohnung zurück. Er könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/094022/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14, Tel.: 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.