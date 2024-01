61. Gewerbsmäßige Einbruchdiebstähle, Festnahme von sechs Tatverdächtigen – Stadtgebiet München

Seit Ende März 2023 kam es im Stadtgebiet München vermehrt zu Einbruchdiebstählen in/aus gewerblich genutzten Objekten. Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit des Fachkommissariats 52 verdichteten sich die Hinweise auf insgesamt sechs Tatverdächtige.

Hierbei handelt es sich um einen 25-Jährigen, 21-Jährigen, 18-Jährigen, 19-Jährigen und einen 22-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München) und einen 26-Jährigen mit Wohnsitz in Regensburg.

In Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in Gaststätten im Mai letzten Jahres (siehe Medieninformation vom 12.05.2023, Nr. 776) wurde gegen den 21-Jährigen, als auch gegen den 18-Jährigen Haftbefehl erlassen.

Während ihrer Untersuchungshaft räumten sowohl der 21-Jährige, als auch der 18-Jährige die ihnen vorgeworfenen Taten nach Rücksprache mit ihren Rechtsanwälten nun weitgehend ein. Aufgrund dieser Geständnisse wurden sie aus der Justizvollzugsanstalt entlassen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Erkenntnisse zu Vor-, Haupttat- und Nachtatverhalten gewonnen werden. Zudem wurden die Strukturen der Gruppierung aufgeklärt.

Das Verfahren „Pflasterstein“ umfasst mehr als 20 Fälle und liegt nun der Staatsanwaltschaft München I zur Endsachbearbeitung vor.

62. Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Hadern

Am Mittwoch, 10.01.2024, meldete ein Vater gegen 16:00 Uhr seinen 12-jährigen Sohn als vermisst, nachdem er auf dem Weg vom Klassenzimmer zum Schulhof verschwunden war.

Gegen 22:35 Uhr konnte der 12-Jährige von einer Passantin an der U-Bahnstation Poccistraße angetroffen werden. Verständigte Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft brachten den Jungen daraufhin wohlbehalten nach Hause. Er war offenbar wie vermutet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt geirrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.

63. Waffendelikt – Aubing

Am Mittwoch, 10.01.2024, beobachtete eine 29-Jährige in der Wiesentfelser Straße, wie eine schwarze Waffe aus der Beifahrerseite eines Pkw, Smart, gehalten und mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Die 29-Jährige verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der beschriebene Pkw im Bereich der Wiesentfelser Straße angetroffen werden. Weder der 30-jährige Beifahrer, noch der 27-jähriger Fahrer (beide mit Wohnsitzen in München), machten Angaben zum Tatvorwurf.

Eine schwarze PTB-Waffe konnte durch die kontrollierenden Beamten im Pkw aufgefunden und sichergestellt werden.

Keiner der Pkw-Insassen verfügt über waffenrechtliche Erlaubnisse.

Gegen den 30-Jährigen wurde eine Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet.

Beide Männer wurden nach Beendigung der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (u.a. Waffendelikte) führt die weiteren Ermittlungen.

64. Ladendiebstahl aus Geschäft; ein Tatverdächtiger festgenommen – Altstadt

Am Mittwoch, 10.01.2024, gegen 12:50 Uhr, konnte ein 43-jähriger Ladendetektiv mit Wohnsitz in München beobachten, wie ein 60-jähriger Mann mit Wohnsitz in München in einem Geschäft in der Stachus-Passage aus einem Regal eine Flasche mit alkoholischem Inhalt entnahm und das Ladengeschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Am Eingang sprach der 43-Jährige den 60-Jährigen daraufhin an, welcher daraufhin flüchtete.

Der Ladendetektiv folgte gemeinsam mit dem 42-jährigen Marktleiter dem Tatverdächtigen. Er konnte an der Oberfläche gestellt werden. Dabei zog der 60-Jährige ein Messer, mit dem er auf den 42-Jährigen und 43-Jährigen zuging.

Ein zufällig vorbeikommender Passant bekam die Auseinandersetzung mit und machte eine vorbeifahrende Streife der Polizei darauf aufmerksam. Der 60-Jährige ist daraufhin festgenommen und zu einer Polizeiinspektion verbracht worden. Da er auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, musste er anschließend in eine Klinik mit psychiatrischer Betreuung verbracht werden.

Der 60-Jährige wurde wegen des räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 24 (u.a. Körperverletzungsdelikte).

65. Ableben einer aufgefundenen 83-jährigen vermissten Seniorin

Wie mit Pressemeldung des Polizeipräsidiums München vom Montag, 08.01.2024 unter Nr. 49. bereits mitgeteilt, erfolgten umfangreiche Maßnahmen zur Auffindung der 83-Jährigen vermissten Seniorin. Die Absuche erfolgte am Nachmittag des 08.01. sowohl mittels einer Vielzahl von Einsatzkräften als auch durch den Einsatz von Suchhunden, ausgehend von dem Bereich der Tagespflegeeinrichtung aus. Die Absuche wurde über mehrere Stunden hinweg durchgeführt und blieb leider ergebnislos. Ergänzend wurde die Öffentlichkeit mittels Pressemeldung sowie über Beiträge auf den sozial Media Kanälen des PP München um Mitteilungen gebeten.

Am Dienstag, dem 09.01.2024 wurde die Seniorin im Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Nord, mehrere km vom Altenheim entfernt, noch lebend aufgefunden und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Dort ist die Frau im Laufe des Tages verstorben. Die Ermittlungen zu den Todesumständen werden durch die KPI Fürstenfeldbruck des PP Oberbayern Nord geführt. Hierzu darf an die Pressestelle des PP Oberbayern Nord verwiesen werden.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass Zeugen Hinweise über eine mögliche Sichtung der Vermissten am Abend des 08.01.2024 an die Polizei weitergegeben hatten. Aktuell wird der Frage nachgegangen zu welchem Zeitpunkt welche Informationen beim PP München und auch beim PP Oberbayern Nord hierzu vorlagen.

Das Dezernat 13 des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde daher zur Überprüfung der polizeilichen Maßnahmen bzw. Verständigungswege hinzugezogen und ermittelt im Auftrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München I.