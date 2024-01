57. Einbruch in Gaststätte, Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

-siehe Pressebericht vom 27.12.2023, Nr. 2204

Wie bereits berichtet, gelangte am Sonntag, 24.12.2023, ein damals unbekannter Täter gegen 02:30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte. Dort entwendete er unter anderem eine Geldkassette, sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) konnte ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, als Täter identifiziert werden.

Zivile Beamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) erkannten den 38-Jährigen am Montag, 08.01.2024, an der Trambahnhaltestelle Dachauer Straße anhand der Personenbeschreibung wieder und nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 38-Jährigen.

58. Festnahme nach Raubdelikt – Riem

-siehe Medieninformation vom 17.12.2023, Nr. 2152

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 15.12.2023, gegen 18:20 Uhr, zu einem Raubdelikt, bei dem ein bis dato unbekannter Täter in einem Kiosk hinter die Verkaufstheke trat und die 55-jährige Verkäuferin zu Boden schubste, aus der Kasse einen niedrigen vierstelligen Betrag entnahm und anschließend zu Fuß in Richtung Riem flüchtete.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Münchner Polizei konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger im Umkreis festgestellt werden. Aufgrund fehlendem Tatnachweises musste der 30-Jährige nach einer Identitätsfeststellung der wieder entlassen werden.

Neuste Erkenntnisse erhärteten jetzt den Tatverdacht gegen den 30-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

59. Handel mit Betäubungsmittel; ein Tatverdächtiger festgenommen –Ludwigvorstadt

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 10:30 Uhr, konnte eine zivile Polizeistreife zufällig ein Betäubungsmittelgeschäft zwischen zwei Personen beobachten.

Bei einer daraufhin durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 46-jährige Käufer mit Wohnsitz in München zuvor von einem 59-jährigen Verkäufer mit Wohnsitz im Landkreis München Kokain erworben hat.

Beim 59-jährigen Tatverdächtigen konnte Bargeld im vierstelligen Bereich aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung beim 59-Jährigen konnten die Beamten weitere Betäubungsmittel und eine Feinwaage auffinden und beschlagnahmen.

Der 46-Jährige wurde aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt und nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion 14 aus entlassen.

Der 59-Jährige wurde festgenommen und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.