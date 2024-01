50. Tötungsdelikt – Unterhaching

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Ehepaar von Angehörigen tot in deren Wohnung aufgefunden. Bei dem Ehepaar handelt es sich um zwei 85-Jährige, welche beide jeweils aufgrund einer Schussverletzung zu Tode gekommen waren.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 übernommen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden von außerhalb ausgeschlossen werden. Der 85-jährige Ehemann hatte kurz zuvor bei Verwandten angekündigt, dass beide aufgrund schwerer Erkrankungen nicht mehr leben wollen.

51. Einbruch in Gaststätte durch DNA-Abgleich geklärt – Bogenhausen

Zwischen Mittwoch, 12.04.2023, 23:00 Uhr und Donnerstag, 13.04.2023, 07:50 Uhr, verschaffte sich ein damals unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte am Herkomerplatz.

Er entwendetet aus dem Kassenbereich zwei Laptops und riss einen Briefkasten von der Wand ab.

Aufgrund einer detaillierten Spurensicherung am Tatort durch die Münchner Kriminalpolizei konnte DNA-Material gesichert werden. Dessen Identifizierungsmuster konnte jetzt mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes zu einem Treffer in den Datenbanken der Vertragsstaaten Rumänien und Österreich führen und einem 28-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen zugeordnet werden. Der derzeitige Aufenthaltsort des 28-Jährigen ist derzeit unbekannt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) dauern an.

52. Raub einer Handtasche – Berg am Laim

Am Montag, 08.01.2024, gegen 08:30 Uhr, ging eine 54-Jährige mit Wohnsitz in München die Streitfeldstraße zur Arbeit, als sie unvermittelt von hinten durch einen unbekannten Mann in ein an die Straße grenzendes Gebüsch gestoßen wurde. Dabei riss ihr der Täter die Handtasche von der Schulter und flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die 54-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Unbeteiligte Passanten verständigten die Polizei über den Notruf 110. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. In der Handtasche befanden sich neben persönlichen Wertgegenständen auch Bargeld.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, schlank, jugendlich; bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Streitfeldstraße, Tomannweg, Weihenstephaner Straße und Berg-am-Laim-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

53. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-Jährigen – Allach

Seit Montag, 08.01.2024, 10:00 Uhr, wurde eine 83-Jährige aus München vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich eines Altenheims in Allach gesehen.

Heute, Dienstag, 09.01.2024, wurde die Seniorin in Langwied angetroffen. Sie ist in schlechter gesundheitlicher Verfassung und wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.

54. Einbruch in ein Geschäft; ein Tatverdächtiger festgenommen – Trudering

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 01:55 Uhr, verständigte der Inhaber eines Geschäftes telefonisch die Polizei, dass dort soeben eingebrochen worden ist. Dies konnte er aufgrund einer installierten Kamera sowie installierten Bewegungsmeldern nachvollziehen.

Der Tatverdächtige flüchtete mitsamt Tatbeute (Münzgeld im zweistelligen Bereich sowie einem Lottoschein und Losen) aus dem Kiosk.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren eingesetzten Streifen der Polizei konnte eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 25 aufgrund der Personenbeschreibung einen Tatverdächtigen mitsamt Tatbeute festnehmen. Hierbei handelte es sich um einen 26-jährigen Syrer ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet.

Der 26-Jährige ist aufgrund des Einbruchdiebstahls angezeigt worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

55. Staatsschutzrelevantes Delikt – Sendling

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 01:45 Uhr, verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf 110, da er im Innenhof eines Anwesens Parolen mit nationalsozialistischem und ausländerfeindlichem Hintergrund wahrnehmen konnte.

Vor Ort konnten die eintreffenden Beamten eine private Feier mit ca. 20 Personen feststellen, die mit den Vorkommnissen in Verbindung stehen könnte. Die Personalien aller Anwesenden wurden aufgenommen. Die Feier löste sich im Nachgang selbstständig auf.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

56. Staatsschutzrelevantes Delikt – Harlaching

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 17:45 Uhr, stieg eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München aus ihrem abgestellten Fahrzeug aus. Anschließend ist sie von einem 47-Jährigen mit Wohnsitz in München aus dem Fenster eines nahegelegenen Anwesens ausländerfeindlich beleidigt worden. Im Anschluss konnte sie zudem vom 47-Jährigen lautstark ausgerufene ausländerfeindliche Parolen wahrnehmen.

Deswegen alarmierte Polizeibeamte konnten die Wohnung des 47-Jährigen ausfindig machen und diesen antreffen. Der 47-Jährige ist wegen Volksverhetzung und Beleidigung angezeigt worden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.