770. Versuchtes Tötungsdelikt – ein Tatverdächtiger festgenommen – Giesing

-siehe Medieninformation Nr. 317 vom 21.02.2023

-siehe Medieninformation Nr. 484 vom 22.03.2023

Wie bereits berichtet, fanden Polizeibeamte am Samstag, 18.02.2023, gegen 22:15 Uhr, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in München-Giesing einen 35-Jährigen dort wohnhaften vietnamesischen Staatsbürger auf, der lebensgefährlich verletzt worden war. Der Schwerstverletzte wurde unmittelbar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

In Bezug auf dieses versuchte Tötungsdelikt wurde schließlich am 22.03.2023 eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 42-jährigen Tatverdächtigen initiiert.

Dieser Tatverdächtige, ein mittlerweile 43-jähriger Vietnamese, konnte nun am Mittwoch, 10.05.2023 nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei gegen 14.45 Uhr in Tschechien festgenommen werden. Ein Termin zur Auslieferung steht bislang noch nicht fest.

In Bezug auf den Tathergang ist mittlerweile durch die Ermittlungen bekannt geworden, dass der 43-Jährige zusammen mit zwei Begleitern den 35-Jährigen in dessen Wohnung am Tattag aufgesucht hatte. Alle vier kennen sich von der Arbeit her. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kam es dann zum Streit wegen einer Geldforderung gegenüber dem 35-Jährigen. In Folge dessen wurden diesem wohl durch den 43-Jährigen mit einem Stichwerkzeug im Bereich des gesamten Körper Hieb- und Stichverletzungen zugefügt. Anschließend verließ der 43-Jährige mit seinen beiden Arbeitskollegen die Wohnung wieder.

Die Ermittlungen durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) in dieser Sache dauern an.

771. Sprengung eines Fahrkartenautomaten; ein Tatverdächtiger festgenommen – Poing

Wie bereits vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, kam es am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 04:00 Uhr, zur Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhaltepunkt der S-Bahn in Poing. Durch das Einbringen von pyrotechnischen Gegenständen (Böller) wurde dabei der Fahrkartenautomat erheblich beschädigt. Anschließend wurde die Geldkassette aus dem beschädigten Gerät entwendet und der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Aufgrund ähnlich gelagerter Fälle im Bereich des Polizeipräsidium München wurden die weiteren Ermittlungen in dieser Sache durch das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Im Rahmen der zeitnah gemeinsam mit Beamten des Polizeipräsidium Oberbayern Nord geführten Überprüfungen gelang es noch am Nachmittag des Mittwochs, 10.05.2023 einen 19-jährigen Tatverdächtigen, der ohne festen Wohnsitz ist, festzunehmen. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft. Aufgrund der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei können zum aktuellen Zeitpunkt hierzu keine weiteren Angaben getätigt werden.

772. Verkehrsdelikt eines unter Drogeneinfluss stehenden Fahrschülers – Sendling-Westpark

Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 10:40 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrschüler aus München von der Münchener Verkehrspolizei im Rahmen der Streifentätigkeit kontrolliert. Der 23-Jährige war mit seinem Fahrlehrer in einem Pkw auf der Garmischer Straße in München unterwegs. Die Polizisten stellten nun bei dem 23-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest.

Der Fahrschüler gab an, dass er sich unmittelbar vor seiner praktischen Fahrprüfung befinde und auf der „Abschlussfahrt“ sei.

Der freiwillig von ihm durchgeführte Drogentest war schließlich positiv.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.

773. Zweifacher versuchter Wohnungseinbruch – Milbertshofen

Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 13:45 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Personen ein Grundstück und gelangten so in den Bereich der Terrassentür. Sie versuchten die Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln. Eine 64-jährige Anwohnerin mit Wohnsitz in München wurde auf die Geräusche aufmerksam und sprach die beiden Personen an. Diese verließen daraufhin fluchtartig das Grundstück.

Im näheren Bereich fand ebenfalls ein versuchter Einbruch im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Stehlgut. Der Gesamtschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird überprüft ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bernaysstraße, Grasmückenweg, Thalhoferstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

774. Raub mit anschließender Körperverletzung – Ramersdorf

Am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 21:15 Uhr, traf sich eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem 26-jähirgen nigerianischen Ex-Verlobten. Im Laufe eines Gesprächs entriss er ihr gewaltsam das Mobiltelefon, indem er ihr Handgelenk verdrehte und ihr ins Gesicht schlug.

Im weiteren Verlauf schlug der 26-Jährige der 42-Jährigen noch mit einer Flasche im Bereich des Gesäßes und des Rückens, bis diese zerbrach. Daraufhin wurde die 42-Jährige gegen ihren Willen in ein Fahrzeug verbracht und dort erneut geschlagen.

Nach circa einer Stunde fuhr der 26-Jährige zurück zum Wohnhaus der 42-Jährigen und ließ sie dort zurück. Hier erst konnte sie eine Nachbarin auf ihre Notsituation aufmerksam machen.

Nach Verständigung des Polizeinotrufs 110 konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Das geraubte Mobiltelefon wurde sichergestellt und an die 42-Jährige wieder ausgehändigt. Der Tatverdächtige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 22 (Raubdelikte) übernommen.

775. Einbruch in ein Café – Untergiesing

Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 08:00 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eines Cafés in Untergiesing fest, dass in dieses eingebrochen worden war. Er verständigte daraufhin direkt den Notruf der Polizei 110.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in das Café eindrangen und dort Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendeten. Vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schönstraße, Lebscheestraße, Birkenleiten (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

776. Zwei Einbrüche in Gaststätten – Sendling

In der Nacht von Mittwoch, 10.05.2023, gegen 23:30 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, gegen 11:30 Uhr, kam es in Sendling zu zwei Einbrüchen in Gaststätten. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Gaststätten und durchsuchten diese nach Wertsachen.

Ob etwas entwendet wurde kann zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ob zwischen den beiden Taten ein Tatzusammenhang besteht wird derzeit noch geprüft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Schmied-Kochel-Straße, Senserstraße, Alramstraße, Kidlerstraße, Daiserstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

777. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; fünf Personen verletzt – Garching

Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 18:50 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Mercedes auf der Umgehungsstraße in Garching. An der Kreuzung zur Münchner Straße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Taxi Toyota auf der Münchner Straße. An der Kreuzung zur Umgehungsstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Als Fahrgäste im Taxi befanden sich zwei Kinder (9 Jahre, männlich und weiblich, 10 Jahre alt mit Wohnsitzen im Landkreis München).

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 52-Jährigen und dem Taxi des 56-Jährigen. Das Taxi wurde nach rechts abgelenkt und kollidierte daraufhin mit dem Pkw einer 50-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Durch den Unfall wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die 10-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Pkw wurden schwer beschädigt und es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

778. Startschuss für die Kampagne „Coffee with a Cop“ in München

Viele Bürgerinnen und Bürger kommen mit ihrer Polizei oftmals nur bei Verkehrskontrollen, im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, Ordnungsstörungen oder bei Straftaten in Kontakt. Je nach Situation bietet das oft wenig Gelegenheit ungezwungene und lockere Gespräche miteinander zu führen. Die Bayerische Polizei ist eine handlungsfähige und leistungsstarke Polizei. Um möglichst erfolgreich zu sein, ist sie aber darauf angewiesen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit vertrauensvoll an sie wenden können und dies auch tun. Darum ist es im Sinne der Bürgernähe besonders wichtig, dass die Bayerische Polizei auch eine Polizei zum „Anfassen“ ist, mit der man gerne in Kontakt tritt.

Um diese Bürgernähe zu fördern, fand am Donnerstag, den 11.05.2023 auf dem Wochenmarkt an der Münchner Freiheit die – leider witterungsbedingt verkürzte - Auftaktaktion der bayernweiten Kampagne "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einer Polizistin bzw. einem Polizisten) statt. Die Münchner Polizei hatte hierzu Bürgerinnen und Bürger eingeladen, um sich in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee, oder einem anderen Heißgetränk mit Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) und der Werbestelle auszutauschen und aktuelle Themen und allgemeine Angelegenheiten zu besprechen.

Von 10 Uhr bis 16:30 Uhr nutzten trotz der schlechten Witterung zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, um Fragen zu stellen, ihre Anliegen zu besprechen und sich über ihre Erfahrungen und Meinungen zur Arbeit der Polizei auszutauschen. Dabei wurde deutlich, dass der persönliche Kontakt zu den Polizeibeamtinnen und -beamten sehr geschätzt wurde und die Aktion auf großes Interesse stieß.

Der Vizepräsident der Münchner Polizei, Herr Dibowski, resümierte hierzu: „Mit Aktionen wie „Coffee with a Cop“ unterstreichen wir, wie wichtig uns der persönliche Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung für ein sicheres und vertrauensvolles Miteinander ist. Wir werden diese Kampagne daher weiter fortsetzen und im Rahmen der Möglichkeiten auch in München weitere Termine anbieten.“

Im weiteren Jahresverlauf sind bayernweit noch über 20 ähnlicher Aktionen geplant.

Das nächste „Coffee with a Cop“ in München findet am Sonntag, den 23. Juli im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Westparks statt.

779. Terminhinweis

Am Wochenende 13.05.2023 und 14.05.2023; Informationsstand auf der Ludwigsstraße – Maxvorstadt

Am Samstag, 13.05.2023, von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr, und am Sonntag, 14.05.2023, von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, betreibt die Polizeiinspektion 13 (Schwabing) zusammen mit den Kollegen der Fahrradstaffel und der Werbestelle einen Informationsstand auf der Ludwigsstraße (Höhe Schellingstraße/Ludwigskirche). Zu diesem Zeitpunkt findet das sogenannte „ZAMANAND“ Festival auf der Ludwigsstraße und der „Corso Leopold“ auf der Leopoldstraße statt.

Am Stand der Polizei können sich interessierte Gäste unter anderem über den Polizeiberuf und den damit einhergehenden Bewerbungsprozess informieren. Unsere Kollegen der Fahrradstaffel sind ansprechbar zu den Verkehrsthemen sowie zur neuen Ausstattung, welche die Fahrradstreifen im täglichen Dienst mit sich führen.

Die Polizeiinspektion 13 hat das sogenannte „Schanderlmobil“ organisiert, welches insbesondere für Kinder und Jugendliche allerhand interessante Attraktionen bietet. Selbstverständlich geben unsere Kolleginnen und Kollegen auch nützliche Tipps und Informationen zum Thema Schutz vor den gängigen Betrugsmaschen (Schockanruf, Messenger-Betrug).

Wir würden uns über Ihren Besuch an unserem Informationsstand sehr freuen.