1826. Verkehrsunfallflucht zwischen Kind und Pkw; Fahrzeugführerin ermittelt – Hasenbergl

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 08:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw, bei dem das Kind schwer verletzt wurde und der Pkw-Fahrer flüchtete.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei konnte sowohl das Fahrzeug als auch die 27-jährige Fahrzeugführerin mit Wohnsitz in München ausfindig gemacht werden.

Gegen die 27-jährige Fahrerin wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

1827. Größerer Polizeieinsatz anlässlich eines Körperverletzungsdeliktes – Am Moosfeld

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 16.10.2023, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einem 50-Jährigen mit Wohnsitz in München. Hier wurde der 46-Jährige festgenommen und am drauffolgenden Tag durch einen Richter entlassen.

Am Mittwoch, 18.10.2023, gegen 02:00 Uhr, erschien der 50-Jährige auf der Wache der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem). Er teilte mit, dass er erneut von seinem Mitbewohner, dem 46-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland, bedroht und angegriffen wurde. Der 50-Jährige wies mehrere Hämatome sowie schwere Verletzungen an Hand und Beinen auf. Der 50-Jährige musste deshalb vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Mehrere Polizeistreifen fuhren anschließend zur Unterkunft, in der sich der 46-Jährige noch aufhielt. Er konnte hier angetroffen und festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet.

Im Wohnbereich des 50-Jährigen konnten Beschädigungen sowie eine mögliche Tatwaffe aufgefunden werden. Am Tatort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Der 46-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1828. Raubdelikt – Neuperlach

Am Mittwoch, 18.10.2023, gegen 20:00 Uhr, hatte sich ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer Frau zu einem Treffen verabredet. Als Treffpunkt wurde die Nawiaskystraße vereinbart. Als er sich vor Ort am Treffpunkt befand, wurde er von zwei Männern mittels Pfefferspray überfallartig angegangen. Dabei forderten die Täter sein mitgeführtes Bargeld. Der 43-Jährige händigte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus, woraufhin die Täter samt Beute unerkannt flüchteten.

Ein Passant bekam den Vorfall mit und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Bei dem Übergriff wurde der 43-Jährige leicht verletzt und musste vor Ort von einem hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 13.10.2023 in der Nawiaskystraße. Eventuelle Tatzusammenhänge werden geprüft.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Softshelljacke und blauer Jeans, sprach gebrochen deutsch mit ausländischem Akzent

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Softshelljacke und schwarzer Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nawiaskystraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1829. Exhibitionistische Handlungen; Festnahme eines Tatverdächtigen – Stadtgebiet München

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 01:00 Uhr, befand sich ein Reisebus im internationalen Linienverkehr auf dem Weg von Österreich nach München zum Zentralen Omnibushahnhof (ZOB). Im Bus befanden sich der 22-jährige Tatverdächtige mit kosovarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland und eine 25-Jährige mit slowenischer Staatsangehörigkeit.

Während der Fahrt versuchte der Tatverdächtige des öfteren Kontakt zu der 25-Jährigen aufzunehmen, indem er sie mit den Füßen berührte.

Als die 25-Jährige kurzzeitig einschlief, weckte sie der 22-Jährige und nahm zeitgleich sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Daraufhin wechselte die 25-Jährige den Sitzplatz und ließ die Polizei verständigen.

Als der Bus am ZOB in München eintraf, wurde der Tatverdächtige durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Er wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1830. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Haar

Am Mittwoch, 18.10.2023, gegen 14:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, Zutritt zu einem Einfamilienhaus einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Im Haus durchsuchte er die Räumlichkeiten, ohne dass dies die Seniorin bemerkte.

Nachdem der Täter das Haus verlassen hatte bemerkte die über 80-Jährige, dass aus ihrem Nachttisch mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine EC-Karte entwendet wurden. Die Seniorin verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, scheinbares Alter 20 Jahre, 165 cm groß, schlanke Figur, sprach hochdeutsch ohne Dialekt, kurze glatte schwarze Haare; er trug einen schwarzen Trainingsanzug

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofsplatz, Friedrich-Ebert-Straße und Leibstraße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1831. Terminhinweis: Wiederholung

Gemeinsame Pressekonferenz der Stadt München mit dem Polizeipräsidium München

Ort: Rathaus München, Großer Sitzungssaal

Zeit: Freitag, 20.10.2023, 10:00 Uhr

In Rahmen einer Pressekonferenz stellen Oberbürgermeister Dieter Reiter und Polizeipräsident Thomas Hampel am Freitag Handlungsmöglichkeiten vor, Tendenzen zu steigender Gewalt, die von Kindern und Jugendlichen ausgeht, präventiv entgegenzuwirken. Weitere Teilnehmer sind dabei Sozialreferentin Dorothee Schiwy, Schulreferent Florian Kraus und Stadtdirektor des KVR Sebastian Groth.

Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.