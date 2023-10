1816. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Sendling

Am Montag, 16.10.2023, gegen 06:50 Uhr, kam es in einer Unterkunft in München-Sendling zu einem körperlichen Übergriff. Dabei wurde ein 71-jähriger Österreicher von einem 75-jährigen Deutschen mit einem Messer mehrfach in den Rücken gestochen. Der 71-Jährige konnte dann schwer verletzt durch die verständigten Einsatzkräfte vor Ort aufgefunden werden. Er wurde zur weiteren Behandlung stationär durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige konnte im Rahmen der Feststellungen vor Ort als Tatverdächtiger noch in der Unterkunft durch die Polizei festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden durch das Kommissariat 11 übernommen. Hinweise auf den Tatablauf, das Tatmotiv und die weiteren Hintergründe zur Tat liegen bislang nicht vor und müssen entsprechend ermittelt werden. Der Gesundheitszustand des 71-Jährigen kann als stabil und mittlerweile außer Lebensgefahr bezeichnet werden.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Haftbefehl beantragt. Die Vorführung vor den Richter soll im Verlauf des Tages erfolgen.

1817. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Am Moosfeld

Am Montag, 16.10.2023, erstattete ein 50-Jähriger, mit Wohnsitz in München, Strafanzeige bei der Polizeiinspektion 25 (Riem). Er teilte mit, dass ein ihm bekannter 46-jähriger Kroate, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, jetzt in seinem Wohnbereich einer Unterkunft sei. Dieser habe ihn mit einer Axt bedroht.

Nach der Anzeigenerstattung fuhren mehrere Streifen zur Gemeinschaftsunterkunft. Der 46-Jährige konnte hier angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es seit mehreren Wochen zu Streitigkeiten zwischen dem 50-Jährigen und dem 46-Jährigen gekommen war. Der 46-Jährige habe sich im Zimmer des 50-Jährigen aufgehalten, da der 50-Jährige ihn bei sich wohnen ließ. Der 50-Jährige habe ihn auffordert die Wohnung zu verlassen, woraufhin es zum Streit gekommen ist. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 46-Jährige mit der Axt Einrichtungsgegenstände des 50-Jährigen in dessen Zimmer beschädigt hatte.

Im Zimmer konnten unter anderem die Axt und eine Luftdruckpistole aufgefunden werden. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 46-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß nach dem Waffengesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Der 46-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Hier erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1818. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fahrrad; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Montag, 16.10.2023, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Kleintransporter auf der Pilgersheimer Straße in Richtung Candidstraße. An der Einmündung zur Unteren Weidenstraße wollte er nach rechts in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 89-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der linken Seite auf dem Radweg der Pilgersheimer Straße in Richtung Falkenstraße. Der Fahrradweg ist in diesem Bereich nicht für die Benützung der entgegengesetzten Fahrtrichtung freigegeben. Beide Fahrzeuge fuhren zeitglich in den Einmündungsbereich ein.

Die Fahrradfahrerin wich dem abbiegenden Kleintransporter aus, kam hierdurch zu Sturz und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Fahrzeugberührung kam es nicht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1819. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fußgänger; eine Person verletzt – Untermenzing

Am Montag, 16.10.2023, gegen 12:00 Uhr, fuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Opel Kleintransporter auf der Straße Zum Schwabenbächl in Richtung Otto-Warburg-Straße. Auf Höhe des S-Bahnhofes Karlsfeld führt hier ein Fußgängerüberweg über die Straße Zum Schwabenbächl.

Zeitgleich ging ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München vom S-Bahnhof Karlsfeld kommend in Richtung Gerberau über diesen Fußgängerüberweg. Dabei es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Hierbei wurde der 48-Jährige vom Kleintransporter frontal erfasst und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige wurde nicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1820. Wohnungsbrand; zwei Personen verletzt – Neuperlach

Am Montag, 16.10.2023, gegen 17.30 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in Neuperlach mitgeteilt.

Die eintreffende Feuerwehr konnte zwei Bewohner der betreffenden Wohnung in der zweiten Etage evakuieren. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand wurde das Mobiliar in der Küche in Mitleidenschaft gezogen, zudem entstanden starke Rußablagerungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen.