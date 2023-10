1821. Einbruch in gastronomischen Betrieb – Untersendling

Im Zeitraum von Montag, 16.10.2023, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 17.10.2023, 07:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen gastronomischen Betrieb in Untersendling ein.

Die Täter drangen gewaltsam über eine Zugangstür in den Gastraum ein. Hier wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das enthaltene Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Danach entfernten sie sich vom Tatort.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zechstraße, Fallstraße und Plinganserstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1822. Raubdelikt – Neuperlach

Am Freitag, 13.10.2023, verabredete sich eine männliche Person mittleren Alters mit Wohnsitz in München mit einer bislang unbekannten Frau. Als Treffpunkt wurde hier die Thomas-Dehler-Straße im Bereich eines Einkaufszentrums vereinbart. Die Art, Dauer und Intensität der Bekanntschaft ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann traf gegen 14:00 Uhr vor Ort ein. Hier kamen zwei unbekannte männliche Personen auf ihn zu, eine davon sprühte eine Flüssigkeit in sein Gesicht (vermutlich Pfefferspray) und es wurde Bargeld gefordert. Er übergab Bargeld (ca. 100 Euro), woraufhin die beiden Täter vom Tatort flüchteten.

Der Mann begab sich im Anschluss an die Tat in einen nahegelegenen Supermarkt und verständigte von hier die Polizei über den Notruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze, schwarze Haare, schlank; bekleidet mit Jeans

Täter 2:

Männlich, 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, kurze, schwarze Haare, kräftig

Täterin 3:

Weiblich, 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, braune, glatte, schulterlange Haare, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Thomas-Dehler-Straße im Bereich des Einkaufszentrums in Neuperlach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1823. Versuchte Gefangenenbefreiung – Altstadt

Am Dienstag, 17.10.2023, gegen 16:00 Uhr, machte sich ein Gefangenentransporter mit mehreren Inhaftierten vom Polizeipräsidium München auf den Weg in eine Justizvollzugsanstalt. Kurz nach der Ausfahrt vom Polizeipräsidium auf die Löwengrube wurde der Transporter von einer größeren Personengruppe umkreist und mit einem Mobiltelefon gefilmt. Um nicht gestoppt zu werden, setzte der Transporter unter Zuhilfenahme von Sondersignalen seine Fahrt fort. Während dieser Situation schlug eine der Personen aus der Gruppe auf die Rückseite des Wagens. Im weiteren Verlauf verfolgten die Personen den Transporter bis zum Promenadeplatz, wo drei Tatverdächtige aus der Personengruppe durch zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeibeamte gestellt und festgenommen werden konnten.

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch von Polizeibeamten festgehalten werden. Dabei kam es zur Widerstandshandlung durch den Tatverdächtigen.

Ein 25-Jähriger und ein 21-Jähriger (jeweils mit Wohnsitzen in München) konnten ebenso vor Ort vorläufig festgenommen werden. Bei dem 25-jährigen Tatverdächtigen konnte ein Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt werden. Bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Da einzelne Sequenzen des Vorfalls von einem der Tatverdächtigen mit einem Mobiltelefon aufgenommen worden sind, ist dieses als Beweismittel sichergestellt worden.

Drei Tatverdächtige aus dieser Personengruppe wurden im Anschluss auf eine Polizeiinspektion verbracht. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden alle drei Personen von der Polizeidienststelle aus entlassen.

Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die drei Tatverdächtigen verletzten sich bei der Widerstandshandlung ebenfalls leicht.

Erste Ermittlungen ergaben als Hintergrund der Tathandlung eine Bekanntschaft zwischen den Tatverdächtigen und einem der Insassen des Gefangenentransporters.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Versuchs der Gefangenenbefreiung, Widerstandes und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Bedrohung.

1824. Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt – Obergiesing

Am Samstag, 17.10.2023, gegen 07:55 Uhr, wollte ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Fasanengartenstraße im Bereich der Hausnummer 160 überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Fasanengartenstraße in Richtung der A995.

Als der 34-jährige Fahrradfahrer die Fasanengartenstraße mit seinem Fahrrad vor dem BMW Pkw überquerte, wurde er durch diesen frontal erfasst. Der 34-Jährige prallte daraufhin mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw und wurde anschließend auf den Boden geschleudert. Er wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt über 7.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

1825. Terminhinweis: Gemeinsame Pressekonferenz der Stadt München mit dem Polizeipräsidium München

Ort: Rathaus München, Großer Sitzungssaal

Zeit: Freitag, 20.10.2023, 10:00 Uhr

In Rahmen einer Pressekonferenz stellen Oberbürgermeister Dieter Reiter und Polizeipräsident Thomas Hampel am Freitag Handlungsmöglichkeiten vor, Tendenzen zu steigender Gewalt, die von Kindern und Jugendlichen ausgeht, präventiv entgegenzuwirken. Weitere Teilnehmer sind dabei Sozialreferentin Dorothee Schiwy, Schulreferent Florian Kraus und Stadtdirektor des KVR Sebastian Groth.

Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.