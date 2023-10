1797. Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw; Pkw flüchtig - Hasenbergl

Am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 08:00 Uhr, lief ein Kind vom Gehweg zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Aschenbrenner Straße.

Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Auto die Aschenbrenner Straße Richtung Stanigplatz und erfasste das Kind. Dieses wurde dabei schwer verletzt.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr anschließend weiter und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Ein Zeuge verständigte den Notruf.

Das Kind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeugführer brachte keine Hinweise.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1798. Einbruch in ein Einfamilienhaus - Nymphenburg

Am Donnerstag, 12.10.2023, zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es wurde sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür in das Haus verschafft. Mehrere Zimmer wurden im Anschluss durchsucht und es wurde Schmuck im Wert von über zehntausend Euro entwendet. Danach flüchtete der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Eine Spurensicherung wurde durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hanfstaenglstraße, Schobserstraße, Nachtigalstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1799. Bauarbeiter wird tot aufgefunden - Lochhausen

Am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 14:15 Uhr, wurde ein 67-jähriger Bauarbeiter auf einer Baustelle in Lochhausen von einem Arbeitskollegen leblos aufgefunden. Dieser war zuvor alleine mit Arbeiten auf der Baustelle beschäftigt.

Durch einen weiteren Bauarbeiter wurde der Notruf verständigt und mit der Reanimation begonnen.

Weitere Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst blieben ohne Erfolg und der 67-Jährige verstarb an der Örtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) übernommen.

1800. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad, eine Person verletzt - Freiham

Am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 18:30 Uhr, fuhr eine 50-Jährige, mit Wohnsitz in München, in einem Pkw VW auf der Bodenseestraße stadteinwärts. Sie wollte dann nach links in die Wiesentfelser Straße abbiegen und ordnete sich entsprechend auf den Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit einem Motorrad Aprilia auf der Bodenseestraße stadtauswärts. Er wollte an der Kreuzung geradeaus weiter auf der Bodenseestraße bleiben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte der 24-Jährige und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Unmittelbar nach dem Unfall entzündeten sich ausgetretene Betriebsstoffe des Motorrads. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Motorrad. An den Fahrzeugen entstanden mehrere tausend Euro Schaden.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam im betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1801. Geldwäsche

Am Dienstag, 10.10.2023, wurden in München sechs ermittlungsrichterliche Beschlüsse des Amtsgerichts München wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Geldwäsche vollzogen.

Die Staatsanwaltschaft München I und das Fachkommissariat 77 (Wirtschaftskriminalität) gehen seit mehreren Monaten Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche nach.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein 23-jähriger sierra-leonischer Staatsangehöriger (Wohnsitz in München) Gelder aus Betrugstaten (via Messengerdiensten und Love-Scam) erhalten hatte. Die erbeuteten Geldbeträge transferierte der 23-Jährige an unterschiedliche Empfänger weiter. Anhand Kontoauswertungen und weiteren Geldwäscheverdachtsmeldungen ergaben sich Verbindungen zu einem Netzwerk verschiedener Personen mit afrikanischer Herkunft.

Das Gesamtvolumen der verfahrensgegenständlichen Transaktionen beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Aufgrund dieser Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft München I Durchsuchungs- und Vermögensarrestbeschlüsse.

Am 10.10.2023 wurde nicht nur Haftbefehl gegen den 23-Jährigen vollzogen, sondern auch gegen einen 40-Jährigen mit nigerianischer Staatsangehörigkeit (ebenfalls Wohnsitz in München). Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

1802. Versuchter Raub - Aubing

Am Freitag, den 06.10.2023 gegen 21:00 Uhr war eine 13-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Heimweg. Im Bereich der Altenburgerstraße Ecke Zwernitzer Straße oder Altenburgerstraße Ecke Hoheneckstraße wurde sie von einer bislang unbekannten Person zu Boden gebracht, woraufhin die 13-Jährige ohnmächtig wurde. Das Mädchen erwachte, nachdem sie von einer bislang unbekannten Zeugin aufgefunden wurde und lief daraufhin weg. In der Folge versteckte sie sich in einem Gebüsch, bevor sie sich selbständig nach Hause begab, wo sie sich einer Vertrauensperson offenbarte.

Ob eine Bereicherungsabsicht oder eine sexuelle Motivation vorliegt, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die unbekannte Zeugin wird wir folgt beschrieben:

Weiblich, ältere Frau, kräftigere Statur, hellbraune Haare, Bluse mit Blümchenmuster, kurzer Mantel.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-30 Jahre, kräftigere Statur, 180 cm groß, dunkle Haare, dunkle Augen, leichter Oberlippenbart, diamantähnlicher Ohrstecker im rechten Ohr, schwarze Kapuzenjacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Altenburgstraße, Wertheimer Straße, Hoheneckstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1803. Terminhinweis: Münchner Polizei betreibt einen Informationsstand im OEZ - Moosach

In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag, 17.10.2023 bis 19.10.2023, jeweils 09:30 Uhr bis 20:00 Uhr, betreibt die Polizeiinspektion 44 einen Informationsstand im Olympia Einkaufszentrum, neben der dort befindlichen Information, in der Hanauer Straße 68 in München.

Am Stand besteht für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich unter anderem über Themen aus dem Bereich der Kriminalprävention wie dem vorbeugenden Wohnungseinbruch oder dem Trickdiebstahl und Callcenter Betrug, der Vorschriften rund um den Straßenverkehr oder auch der Einstellungsvoraussetzungen für den Polizeiberuf zu informieren.

Neben der Polizeiinspektion 44 werden auch Polizeibeamte von weiteren Polizeifachdienststellen wie dem Kommissariat 105 (Opferschutz) und die Werbestelle, die Freiwillige Feuerwehr Moosach sowie die Stiftung Polizisten helfen e.V. mit einem Stand vor Ort sein.

1804. Veranstaltung; Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München - Riem

Am Freitag, 13.10.2023, im Zeitraum 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet die letzte diesjährige gemeinsame Fahrradcodieraktion am Willy-Brand-Platz (Riem Arcaden) statt. Im Rahmen der Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. Hier sind Kolleginnen und Kollegen des Kommissariats 105 (Prävention und Opferschutz), der örtlichen Polizeiinspektion 25 (Riem) und Verkehrspolizei (Verkehrserziehung) anwesend. Das Kommissariat 105 bringt auch den „rollenden Sicherheitsberater“ (RoSi) mit und kann zum Thema „Einbruch-Schutz“ informieren und beraten.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um zum Beispiel im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder auszuhändigen. Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr fanden bereits acht weitere Codieraktionen im Bereich des Polizeipräsidiums München statt.