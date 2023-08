1407. Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Montag, 28.08.2023

-siehe Medieninformation vom 22.08.2023, Nr. 1375

-siehe Medieninformation vom 24.08.2023, Nr. 1387

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1397

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1400

Wie bereits berichtet, führt die "Letzte Generation" seit Donnerstag, 24.08.2023, im Stadtgebiet München mehrere Protestaktionen durch. In diesem Zusammenhang kam es bereits an mehreren Örtlichkeiten zu nicht angemeldeten Versammlungen und damit einhergehenden Blockadeaktionen durch Klimaaktivisten.

Auch heute, Montag, 28.08.2023, kam es seit circa 07:30 Uhr an bislang 6 Örtlichkeiten zu weiteren Blockadeaktionen (Stand 11:00 Uhr). Teilweise klebten sich auch hier mehrere Personen auf Fahrbahnen an den folgenden Örtlichkeiten:

Arnulfstraße / Donnersberger Straße

Innsbrucker Ring / Rosenheimer Straße (beide Fahrtrichtungen)

Leuchtenbergring / Berg-Am-Laim-Straße (Fahrtrichtung südlich)

Garmischer Straße / Landaubogen (Fahrtrichtung südlich)

Schenkendorfstraße / Leopoldstraße (Fahrtrichtung westlich)

Garmischer Straße / Albert-Roßhaupter-Straße (Fahrtrichtung nördlich)

Die Versammlungsteilnehmer der oben genannten nicht angemeldeten Versammlungen mussten teilweise durch spezialisierte Einsatzkräfte der Münchner Polizei abgelöst und von der Straße verbracht werden.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen die an den Blockaden beteiligten Personen u. a. wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und der seit Freitag, 25.08.2023, 12:00 Uhr, gültigen Allgemeinverfügung der Stadt München.

Am Innsbrucker Ring kam es zu einem Vorfall zwischen einem Pkw und zwei Versammlungsteilnehmern. Ein Fahrzeugführer schob hierbei in Schrittgeschwindigkeit die beiden Versammlungsteilnehmer vor sich her. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Das Verkehrsunfallkommando der Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Die Münchner Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Gelassenheit. Gegen Personen, die gewaltsam gegen andere Personen vorgehen, in welcher Form auch immer, leitet die Polizei konsequent Ermittlungen ein.

Durch die Blockadeaktionen kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

1408. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Hauptbahnhof

Am Montag, 28.08.2023, gegen 01:10 Uhr, konnte durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion 16 ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München beobachtet werden, wie dieser sich vor einer ihm offenbar unbekannten Frau entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der 46-Jährige wurde vor Ort von der besagten Streife festgenommen und zur PI 16 verbracht. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1409. Verkehrsunfall – Moosach

Am Sonntag, 27.08.2023, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW die Lassallestraße in Richtung Hanauer Straße. Im Fahrzeug befand sich noch eine weitere 18-Jährige als Beifahrerin. Bei der Triebstraße wollte sie nach links abbiegen, um dieser weiter in Richtung Moosacher Straße zu folgen.

Beim Abbiegevorgang verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, durchfuhr einen Stabmattenzaun und kollidierte anschließend mit einer dort befindlichen Grundstücksmauer.

Die 18-Jährige Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die Beifahrerin blieb unverletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1410. Einbruch in Gewerbebetrieb – Allach

Am Sonntag, 27.08.2023, gegen 14:40 Uhr, bemerkte ein Angestellter einer Firma, dass in das Gebäude eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Gebäude, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendet Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elly-Staegmeyr-Straße, Allacher Straße und Kirschstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1411. Einbruch in Gewerbebetrieb – Untersendling

Am Montag, 28.08.2023, gegen 02:35 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft, indem er gewaltsam durch ein Fenster eindrang. Er entwendete aus der Kasse das darin befindlichen Bargeld, sowie Tabakwaren von verschiedenen Marken. Die Tathandlungen konnten durch eine Videoaufzeichnungsanlage dokumentiert werden. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird, anhand der Videoaufzeichnungen, wie folgt beschrieben:

männlich, bekleidet mit Sportkleidung (Jogginghose und Hoodie), Turnschuhe, helle Handschuhe mit Aufdruck auf dem Rücken.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfeuferstraße, Kraelerstraße und Radlkoferstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1412. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Keller – Berg am Laim

Am Sonntag, 27.08.2023, gegen 18:00 Uhr, beobachtete eine 28-jährige Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Krumbadstraße, wie zwei ihr unbekannte Personen im Keller mehrere Kellerabteile mit einem Brecheisen aufbrachen. Sie teilte dies einem weiteren, 32-jährigem Nachbarn mit, welcher daraufhin die Polizei verständigte.

Anschließend gingen beide zu den Personen in den Keller und hielten diese dort fest, bis die Polizei eintraf. Die eingesetzte Streife konnte die beiden Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Es handelte sich hierbei um zwei 19-jährige, männliche Personen, beide mit Wohnsitz in München.

Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurden beide von der PI 21 aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1413. Versuchtes Tötungsdelikt – Fürstenried

Am Samstag, 26.08.2023, gegen 13:00 Uhr, wurde die Polizei München über die Integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr München über einen Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in München-Fürstenried informiert. Im Rahmen eines Streites soll eine weibliche Person eine männliche Person mit einem Küchenmesser durch einen Stich in den Oberkörper verletzt haben. Der Verletzte hatte selbst den Rettungsdienst verständigt.

Aufgrund dieser Meldung wurden unverzüglich mehrere Streifen der Polizei München an den Tatort entsandt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Tatverdächtigen um eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München handelt, der Verletzte ist ein 26-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Die 32-jährige Tatverdächtige war vor Eintreffen der Polizeikräfte aus der Wohnung geflüchtet und konnte kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Sie wurde bereits dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft München I beantragten Haftbefehl erließ.

Ein durch die Integrierte Leitstelle verständigter Notarzt übernahm die Behandlung des 26-Jährigen. Dieser wurde vor Ort versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell befindet sich der 26-Jährige nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen. Dabei gilt es vor allem den Tatablauf, die Tatbeteiligten und den Tathintergrund zu ermitteln.

1414. Terminhinweis: Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der IAA Mobility 2023

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird gemeinsam mit dem Präsidenten des Polizeipräsidiums München, Thomas Hampel, und dem Einsatzleiter, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, am

Dienstag, den 29. August 2023, um 13:00 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München,

(Zugang über Augustinerstraße 2)

das Einsatzkonzept der Polizei zur IAA Mobility 2023 vorstellen.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail unter muenchen.presse@polizei.bayern.de wird gebeten.