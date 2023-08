1388. Polizeibeamte retten Person aus der Isar – Au

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 08:30 Uhr, konnte eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München eine männliche Person in der Isar feststellen, welche sich nördlich der Ludwigsbrücke im Fluss befand. Der Mann hielt sich an der Mauer der dort befindlichen Kanalbefestigung fest und rief lautstark um Hilfe.

Die 53-jährige Passantin verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Durch die eingetroffenen Polizeibeamten konnte der Mann unmittelbar vor dem Wehrsteg im Wasser der Isar lokalisiert werden. Er befand sich fast zur Gänze im Wasser und hielt sich an einem Eisenring der etwa zwei Meter hohen Uferbefestigung fest, rief um Hilfe und gab an, keine Kraft mehr zu haben.

Zwei der bereits eingetroffenen Polizeibeamten sprangen zu dem Mann ins Wasser. Gesichert wurden beide mit einem Wasserrettungsseil von den zurückgebliebenen Polizeibeamten. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, den Mann im Wasser zu sichern und unter erheblicher Kraftanstrengung zu einer etwa 15 Meter entfernten Notausstiegsleiter zu transportieren. Dort konnte der Mann, ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München, schließlich mit Unterstützung der restlichen polizeilichen Einsatzkräfte an das Ufer gebracht werden.

Im Rahmen der anschließenden medizinischen Versorgung wurde zunächst eine starke Unterkühlung festgestellt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Nachfrage gab der 54-Jährige an, flussaufwärts ausgerutscht und in die Isar gefallen zu sein.

1389. Einbruch in Einfamilienhaus – Trudering

Im Zeitraum von Mittwoch, 23.08.2023, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.08.2023, 08:40 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Trudering.

Dann wurde das komplette Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entfernten sich die Täter über eine weitere Terrassentür in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lamprechtstraße, Günderodestraße, Hippelstraße und Friedrich-Creuzer-Straße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1390. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Au

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 12:30 Uhr, verständigte eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. In einer Grünanlage suchte ein ihr unbekannter Mann Blickkontakt zu ihr und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Es wurden umgehend mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, welche aufgrund der Personenbeschreibung einen 30-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck antreffen und vorläufig festnehmen konnten.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1391. Festnahme einer Tatverdächtigen nach sexuellem Übergriff – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 15:00 Uhr, kam es durch eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München am U-Bahnhof Theresienwiese zu einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 31-Jährigen mit Wohnsitz in Dachau in Form von Berührungen sexuell motivierter Art. In Folge dessen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 22-Jährige eine 33-Jährige und eine 58-Jährige (beide mit Wohnsitz in München) auf sexueller Basis verbal beleidigte und körperlich anging.

Nach Verständigung des Polizeinotrufs 110 konnte die 22-Jährige noch am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtige wurde nach erfolgter Sachbearbeitung, nach Anordnung des Gesundheitsamtes, wegen Fremdgefahr in eine entsprechende psychiatrische Einrichtung überstellt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1392. Küchenbrand – Obermenzing

Am Freitag, 25.08.2023, gegen 00:20 Uhr, konnte ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Feuermelder in dem Mehrfamilienhaus, in dem seine Wohnung liegt, hören. Der Anwohner ging seiner Feststellung nach und konnte im Erdgeschoss Rauch wahrnehmen.

Der Brand wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in der Küche in einer Erdgeschosswohnung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1393. Räuberische Erpressung – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Montag, 21.08.2023, gegen 05:00 Uhr, verabredete sich ein 19-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in der Bahnhofstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit einem unbekannten Mann, welcher ihm im Vorfeld Betäubungsmittel zum Kauf angeboten hatte.

Im Rahmen des Kaufgesprächs kam es zum Streit zwischen den beiden beteiligten Personen. Der unbekannte Täter schubste im weiteren Verlauf den 19-Jährigen gegen die Brust und zeigte ihm eine Pistole, deren Griff aus dem Hosenbund des Täters ragte. Dabei forderte er Geld von dem 19-Jährigen. Dieser übergab an den Täter daraufhin einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der unbekannte Täter stieg dann in seinen mitgeführten Pkw und flüchtete in Richtung Ottobrunn. Der 19-Jährige nahm die Verfolgung auf, hielt aber im Bereich der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn an, da er den Täter schlussendlich aus den Augen verloren hatte. Er verständigte dann die Polizei. Der Täter konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ermittelt werden.

Der 19-Jährige stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und gab an, dass sich in seinem Pkw noch weitere diverse Betäubungsmittel befinden würden sowie typische Utensilien zum Handel mit Drogen. Das Genannte wurde dann im Rahmen der Durchsuchung des Pkws durch die eingesetzten Polizisten aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 19-Jährige wurde festgenommen und aufgrund psychisch auffälligen Verhaltens in eine Klinik eingewiesen.

Er wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) sowie das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte).

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm groß, ca. 30 Jahre, kräftige Statur, südländischer Typ

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße sowie Bahnhofplatz (Höhenkirchen-Siegertsbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1394. Motorradfahrer kommt zu Sturz; drei Personen verletzt – Altstadt

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 01:40 Uhr, befanden sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München, ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in Freising und eine 20-Jährige mit Wohnsitz in Erding im Bereich des Max-Joseph-Platzes. Alle drei waren mit ihren Krafträdern unterwegs.

Der 26-Jährige mit Wohnsitz in München versuchte auf seinem Kraftrad der Marke Yamaha ein Kunststück vorzuführen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Kraftrad und kam zu Sturz. Sein Motorrad rutschte in Richtung der abgestellten Motorräder der anderen beiden anwesenden Personen. Da sie neben ihren Motorrädern standen, wurden sie vom Motorrad des 26-Jährigen getroffen.

Der 26-Jährige mit Wohnsitz in Freising wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 20-Jährige wurde ebenfalls verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Alle drei Krafträder wurden beschädigt und die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1395. Fahrer eines Kleinkraftrades entzieht sich Kontrolle und verunfallt – Aubing

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 20:50 Uhr, stellte eine zivile Polizeistreife im Bereich der Wiesentfelser Straße zwei männliche Personen auf einem Kleinkraftrad fest, die keine Schutzhelme trugen. Aus diesem Grund sollten die Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Kleinkraftrades entzog sich der Kontrolle, indem er über die Ehrenbürgstraße und die Dietrichsteinstraße in nördlicher Richtung flüchtete.

Nach einer Distanz von mehreren Hundert Metern setzte sich die zivile Polizeistreife mit dem Dienstfahrzeug vor das Kleinkraftrad, um es so zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer des Kleinkraftrades fuhr allerdings gegen das Polizeifahrzeug, stürzte und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der Beifahrer konnte von den Polizeibeamten angehalten werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München, der keine Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer machen wollte. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Zu den Verletzungen des unbekannten Kleinkraftradführers können keine Angaben gemacht werden, da dieser weiterhin flüchtig ist. Im Verlauf der Vernehmung des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass der Fahrer des Kleinkraftrades dieses unbefugt nutzte.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Gegen den unbekannten Fahrer wird wegen unbefugten Gebrauchs eines Kfz, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und weiteren Verkehrsverstößen ermittelt. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf die Verkehrsunfallflucht übernimmt die Münchner Verkehrspolizei. Die Ermittlungen zum unbefugten Gebrauch des Kleinkraftrades übernimmt das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte).

1396. Fahrzeugbrand; ein Tatverdächtiger stellt sich – Allach

-siehe Medieninformation vom 23.08.2023, Nr. 1381

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 21.08.2023, gegen 04:00 Uhr, ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg in Allach festgestellt. Der Pkw der Marke Audi war im Zeitraum von Sonntag, 20.08.2023, 20:00 Uhr, bis Montag, 21.08.2023, aus einer Fahrzeugwerkstatt in Allach entwendet worden.

Am Mittwoch, 23.08.2023, erschien ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einer Polizeiinspektion und gab an, dass er für die Tat mitverantwortlich sei. Bezüglich des Falls sind noch umfangreiche Ermittlungen notwendig, insbesondere zum Ablauf der Tat.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

1397. Aktueller Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten am 24. und 25.08.2023 – München

-siehe Medieninformation vom 22.08.2023, Nr. 1375

-siehe Medieninformation vom 24.08.2023, Nr. 1387

Wie bereits berichtet, führte die "Letzte Generation" ab Donnerstag, 24.08.2023, 08:00 Uhr, in München mehrere Protestaktionen durch. In diesem Zusammenhang kam es in Ergänzung zu den bereits gemeldeten Aktionen am gestrigen Donnerstag, 24.08.2023, gegen 16:45 Uhr, zu zwei weiteren, nicht angemeldeten Versammlungen am Karlsplatz / Stachus und damit einhergehenden Blockadeaktionen durch Klimaaktivisten.

Auch am heutigen Freitag, 25.08.2023, kam es (mit Stand 11:30 Uhr) zwischen 09:30 und 11:00 Uhr an vier Örtlichkeiten zu weiteren Blockadeaktionen. Teilweise klebten sich auch hier mehrere Personen auf Fahrbahnen an den folgenden Örtlichkeiten fest:

• Trappentreustraße, südliche Fahrtrichtung / Landsberger Straße

• Trappentreustraße, nördliche Fahrtrichtung / Landsberger Straße

• Heinrich-Wieland-Straße, südliche Fahrtrichtung / Hofangerstraße

• Donnersbergerbrücke, südliche Fahrtrichtung / Abfahrt zur Landsberger Straße

An weiteren Örtlichkeiten konnten Blockadeaktionen durch Einsatzkräfte verhindert werden.

Die Versammlungsteilnehmer der oben genannten nicht angemeldeten Versammlungen mussten ebenfalls teilweise durch spezialisierte Einsatzkräfte der Münchner Polizei abgelöst und von der Straße verbracht werden. Bei ihnen wurden die Identitäten festgestellt.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen die an den Blockaden beteiligten Personen u. a. wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Durch die Blockadeaktionen kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, vor allem im Bereich der Donnersbergerbrücke / Landsberger Straße, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

Die Polizei München befindet sich im ständigen Austausch mit dem Kreisverwaltungsreferat der LH München, in dem Zusammenhang wird im Laufe des Tages eine Veröffentlichung durch das KVR erfolgen, welche den Erlass einer Allgemeinverfügung zum Inhalt haben wird.

1398. Terminhinweis: Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der IAA Mobility 2023

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird gemeinsam mit dem Präsidenten des Polizeipräsidiums München, Thomas Hampel, und dem Einsatzleiter, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, am

Dienstag, den 29. August 2023, um 13:00 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München,

(Zugang über Augustinerstraße 2)

das Einsatzkonzept der Polizei zur IAA Mobility 2023 vorstellen.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail unter muenchen.presse@polizei.bayern.de wird gebeten.

1399. Terminhinweis: 16. Jugendpräventionsfahrt des Polizeipräsidiums München mit Unterstützung des Münchner Sicherheitsforum e.V. (MSF)

Von Montag, 28.08.2023 bis Donnerstag, 31.08.2023, starten auch dieses Jahr 30 Münchner Kinder und Jugendliche zur Jugendpräventionsfahrt nach Oberaudorf. Unter dem Motto FAIRtrauen soll den Kindern und Jugendlichen durch Übungen und Spiele vermittelt werden, Vertrauen anzunehmen und sich auf andere verlassen zu können. Wie in den bisherigen Freizeiten wird auf Medien von allen Teilnehmenden verzichtet. Dafür gibt es viele sportliche Möglichkeiten, angepasst an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Spiel, Spaß und Musik, Zeit für Gespräche und Diskussionen kommen dabei nicht zu kurz.

Jugendbeamtinnen und Jugendbeamte der Münchner Polizei sowie pädagogisch geschulte Betreuerinnen und Betreuer aus den jeweiligen Einrichtungen kümmern sich rund um die Uhr um die Kinder und Jugendlichen, die sich in besonders schweren Lebensumständen befinden. Ziel ist es, Berührungsängste zur Polizei abzubauen und eine andere, weniger „offizielle Sicht“ auf die Polizei und ihre Aufgaben zu vermitteln.

Veranstalter ist das MSF mit den Kooperationspartnern und Sponsoren BMW AG, Josef-Schörghuber-Stiftung, Findelkind Sozialstiftung, UniCreditBank, Firma Kuffler sowie Frau Schindecker.

Ziel der Fahrt ist, wie in den vergangenen Jahren, das Gästehaus Auerbach in Oberaudorf der Food&More GmbH, wo die Gruppe die Annehmlichkeiten des wunderschön gelegenen Hauses genießen kann.

Am Mittwoch, 30.08.2023, ab 16:00 Uhr, ist ein Grillfest mit den Sponsoren und Unterstützern geplant. Hierzu wären auch Pressevertreter willkommen und es gibt die Gelegenheit für Interviews und Fotos.

Interessierte Pressevertreter können sich beim Kommissariat 105 des Polizeipräsidiums München unter der Telefonnummer 089/2910-4105 anmelden.