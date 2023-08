1376. Raub von Bargeld – Garching-Hochbrück

Am Dienstag, 22.08.2023, gegen 17.55 Uhr, teilte ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München gegenüber dem Polizeinotruf 110 mit, dass er gerade auf dem Spielplatz am Michael-Asam-Weg in Garching-Hochbrück von fünf ihm unbekannten Tätern ausgeraubt worden wäre. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der 25-Jährige zur Übergabe einer Grafikkarte, welche ihm zuvor über ein Online-Verkaufsplattform anboten worden ist, mit einem Verkäufer treffen wollte. Zur Übergabe wurde die Tatörtlichkeit als Treffpunkt gewählt. Während der vermeintlichen Übergabe ist ihm das Geld aus der Hand gerissen worden.

Anschließend flüchteten alle Täter zur nahegelegenen Bushaltestelle und dort in einem Linienbus vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf die Täter. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braune kurze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, europäische Erscheinung, blonde Haare, rötlicher Drei-Tage-Bart

Täter 3:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß

Täter: 4:

Männlich

Täterin 5:

Weiblich, kräftige Figur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Michael-Asam-Weg und Voithstraße und Schleißheimer Straße (Garching-Hochbrück) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1377. Mehrere Festnahmen von Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung – Haidhausen

Am Dienstag, 22.08.2023, gegen 20:55 Uhr, wurde ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München an einer Bushaltestelle am Ostbahnhof von sechs ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er seine Baseballcap tauschen möchte. Nachdem er dies ablehnte, folgte ihm die Gruppe und kreisten ihn im Bereich des Busbahnhofes ein.

Einer der Täter hatte den 14-Jährigen am T-Shirt gepackt und unter Androhung von Gewalt eingeschüchtert, so dass der 14-Jährige das Baseballcap von der Bauchtasche, an welcher es befestigt war, abnehmen ließ.

Als sich die Täter entfernten, verständigte der 14-Jährige umgehend den Polizeinotruf 110. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Das Baseballcap konnte bei der Festnahme aufgefunden werden und es wurde sichergestellt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden die Tatverdächtigen (im Alter von 14 bis 18 Jahren, mit Wohnsitzen in München und Freising) sowie der 14-jährige Geschädigte ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 18-Jährige wurde entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1378. Gefährliche Körperverletzung; vier Tatverdächtige festgenommen – Sendling

Am Dienstag, 22.08.2023, gegen 19:15 Uhr, gerieten eine Gruppe Jugendlicher in einem Supermarkt in der Plinganser Straße mit einem 49-jährigen Tschechen ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Streit. Der zunächst verbale Streit unter den Beteiligten verlagerte sich in der Folge zu einer Bushaltestelle in der Nähe des Supermarktes.

Unvermittelt schlug ein Jugendlicher aus der Gruppe dem 49-Jährigen eine Flasche ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. In der Folge schlugen und traten aus der Jugendgruppe gemeinsam auf den 49-Jährigen ein. Erst als mehrere Passanten einschritten, ließen die Jugendlichen von ihm ab und flüchteten vom Tatort.

Die verständigte Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung vier Jugendliche vorläufig festnehmen. Ein fünfter Beteiligter konnte unerkannt vom Tatort flüchten, ist aber zwischenzeitlich namentlich ermittelt. Hierbei handelt es sich um männliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, alle mit Wohnsitzen in München. Die Jugendlichen werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und die Festgenommenen wurden wieder entlassen.

Der 49-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1379. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Altstadt

Am Dienstag, 22.08.2023, gegen 10:45 Uhr, fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf ihrem Pedelec auf dem Radweg der Blumenstraße in Richtung Sendlinger Tor. An der Einmündung zur Straße „An der Hauptfeuerwache“ wollte sie diese geradeaus passieren.

Zur selben Zeit bog ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw von der Blumenstraße in Richtung „An der Hauptfeuerwache“ ab. Aus welcher Richtung dieses Fahrzeug kam, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Bei diesem Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Die 33-Jährige stürzte dabei und verletzte sich, so dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden musste.

Der unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle weiter in Richtung „An der Hauptfeuerwache“. Er hielt nicht an, um sich um die am Boden liegende Radfahrerin zu kümmern.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1380. Schlägerei unter Fußballfans – Giesing

Am Dienstag, 22.08.2023, fand im Stadion an der Grünwalder Straße ein Fußballspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck statt. Das Spiel war gegen 20:45 Uhr beendet und die Abwanderung der Fans verlief zunächst friedlich.

Gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da es bei einer Tankstelle im Bereich der Martin-Luther-Straße zu einer Schlägerei mit ca. 30 beteiligten Personen gekommen sei. In der Folge wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlich geschickt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass dort eine Gruppe von Heimfans gefeiert hatte. Als neun Gastfans an der Örtlichkeit vorbeiliefen, griffen drei vermummte Personen aus der Gruppe der Feiernden diese an. Der genaue Ablauf der Ereignisse muss noch ermittelt werden.

Bei dem Angriff wurden ein 66-Jähriger und ein 50-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in Lübeck verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht.

Alle drei Täter konnten unerkannt flüchten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten diese vor Ort nicht mehr ermittelt werden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1381. Brand eines Pkw – Allach

Am Montag, 21.08.2023, gegen 04:00 Uhr, wurde dem Polizeinotruf ein brennendes Fahrzeug nördlich des Paul-Ehrlich-Weges und östlich der Bundesautobahn 99 auf einer Wiese mitgeteilt. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort wurden konnte ein in Vollbrand stehender Pkw Audi festgestellt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Im Fahrzeug konnten keine Personen festgestellt werden. Durch den Brand wurde neben dem Pkw die dort befindliche Wiese beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach den ersten vorläufigen Erkenntnissen gibt es Hinweise, die auf eine Brandstiftung hindeuten.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Paul-Ehrlich Weges, zwischen dem Bauschweg und der Müllerstadelstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.