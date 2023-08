1369. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – Altstadt

Am Sonntag, 20.08.2023, gegen 16:20 Uhr, befand sich ein 40-jähriger Mann am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Dort führte er Grußformen aus und rief Parolen, die eine Identifizierung verbotener Organisationen zum Ausdruck brachten. Zeugen verständigten die Polizei über den Notruf 110.

Der 40-jährige italienische Staatsangehörige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde auf frischer Tat betroffen festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 11 (Altstadt) gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gestellt.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr erlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) geführt.

1370. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrer; eine Person verletzt – Freimann

Am Montag; 21.08.2023, gegen 07:30 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw MAN auf der Heidemannstraße in München in Richtung der Ingolstädter Straße. Zeitgleich fuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Fahrrad ebenfalls auf der Heidemannstraße in dieselbe Richtung. Ob die 29-Jährige dafür den dort befindlichen Radweg benutzte ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 67-Jährige ist in die Kieferngartenstraße nach rechts abgebogen. Dabei übersah er die auf gleicher Höhe neben ihm befindliche 29-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall mit samt dem Fahrrad unter den Lkw gezogen und eine kurze Strecke mitgeschliffen. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt.

Am Fahrrad entstand ein Totalschaden. Der Lkw blieb unbeschädigt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Verkehr bis ca. 11:00 Uhr um die Unfallstelle geleitet werden. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen und zu Ausfällen einiger Buslinien.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1371. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Grasbrunn

Am Montag, 21.08.2023, zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Gastronomiebetrieb in Grasbrunn.

Im Anschluss durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten des Betriebes im ersten Obergeschoss und entwendeten einen Tresor mit mehreren tausend Euro Inhalt. Des Weiteren wurden im Gastraum im Erdgeschoss mehrere Schränke durchsucht und eine Bargeldkasse mit mehreren hundert Euro Inhalt entwendet. Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich „In Keferloh“, B471 zwischen Putzbrunn und Haar, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1372. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte – Au

Am Montag, 21.08.2023, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten uniformierte Polizeibeamte im Bereich des Auer Mühlbaches eine 41-jährige Rumänin ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im Rahmen dieser Personenkontrolle agierte die 41-Jährige zunächst verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf griff sie eine eingesetzte Polizeibeamtin tätlich an. Hierbei verletzte sich diese am Ohr.

Daraufhin wurde die 41-Jährige festgenommen. Während der Festnahme beleidigte sie die Einsatzkräfte und spuckte diese auch an. Sie wurde im Anschluss an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Tages wird sie zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

1373. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser – Grünwald

Im Zeitraum von Samstag, 19.08.2023, gegen 15:00 Uhr, bis Montag, 21.08.2023, gegen 23:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Fall 1:

Während der Abwesenheit des Bewohners gelangten der oder die unbekannten Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in das Anwesen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurden Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt auf dem Betretungsweg.

Fall 2:

Am Montag, 21.08.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einer Alarmauslösung an einem Einfamilienhaus in Grünwald während der Abwesenheit der Bewohner. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Anwesen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht.

Der Sicherheitsdienst verständigte umgehend den Polizeinotruf 110 und gab an, dass es immer noch zu Auslösungen der Bewegungsmelder im Haus käme. Es wurden sofort mehrere Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit entsandt. Bei Eintreffen der Beamten konnten jedoch keine Täter mehr festgestellt werden.

Über einen Vermögensschaden ist aktuell noch nichts bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße, Heckenrosenstraße, Schlehdornstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.