1071. Festnahme des zweiten Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Altstadt

- siehe Medieninformation vom 20.07.2026, Nr. 1069

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 20.07.2026, gegen 00:40 Uhr, zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 19-jährigen Syrers mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim am Karlsplatz (Stachus).

Nachdem zwei zunächst unbekannte Täter den 19-Jährigen körperlich angriffen und ihm hierbei seine Umhängetasche entrissen, flüchteten sie zunächst unerkannt. Bereits eine Stunde nach der Tat konnte einer der Tatverdächtigen, ein 31-jähriger Iraker ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen werden.

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurden von der Polizei unter anderem Bildaufnahmen des polizeilichen Videoturms am Stachus ausgewertet. Dadurch konnten Lichtbilder des zweiten und noch flüchtigen Täters erlangt werden.

Am Montag, 20.07.2026, gegen 21:50 Uhr, konnte der Tatverdächtige, ein 23-Jähriger mit irakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Traunstein, durch zivile Einsatzkräfte der Polizei in der Schillerstraße erkannt und festgenommen werden.

Bei ihm konnte auch die Tatbeute aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 23-Jährige wurde zunächst durch eine Polizeistreife zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo er nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen, sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen wurde. Er wurde wegen des Raubdelikts angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

1072. Versuchter Einbruch in Gaststätte – Sendling

Am Montag, 20.07.2026, gegen 04.30 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Gaststätte Beschädigungen an der Eingangstür, die auf einen Einbruch hindeuteten.

Als er das Gebäude überprüfte, traf er auf zwei bislang unbekannte Männer. Diese flüchteten sofort in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter verständigte umgehend den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Münchner Kriminalpolizei führte am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 170-180 cm groß, schlanke Figur, südeuropäische Erscheinung, Dreitagebart, Schnauzbart; schwarz bekleidet; schwarzer Rucksack

Täter 2:

Männlich, 170-180 cm groß, schlanke Figur, südeuropäische Erscheinung; schwarz bekleidet; schwarzer Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Boschetsrieder Straße, Plinganserstraße, Hofmannstraße und Passauer Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1073. Staatsschutzrelevantes Delikt – Isarvorstadt

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 17:30 Uhr, bemerkten mehrere Zeugen, dass der Beifahrer eines vorbeifahrenden Pkw eine verbotene Geste und Grußformel im Kontext mit dem Nationalsozialismus verwendete und äußerte.

Ein Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten kurze Zeit später zum Antreffen und zur Kontrolle des Pkw.

Dabei konnte ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1074. Diebstahl eines Kraftrades – Fürstenried West

Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 09:00 Uhr, bemerkte ein 49-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, dass sein Motorrad der Marke Harley Davidson von seinem Tiefgaragenstellplatz entwendet worden war.

Nach den bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, bis Sonntag, 19.07.2026. Der 49-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neurieder Straße, Königswieser Straße, Kemptener Straße und Maxhofstraße (Fürstenried West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere mit Anhänger, in der näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1075. Unfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad; eine Person verletzt – Oberhaching

Am Montag, 20.07.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Renault Pkw die Kreisstraße M11 von Taufkirchen kommend in Richtung Oberhaching. An der Kreuzung zur Further Bahnhofsstraße in Oberhaching wollte er nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Deutscher, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem BMW Kraftrad auf der Kreisstraße M11 in entgegengesetzter Richtung.

Als der 22-Jährige nach links in die Further Bahnhofstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 25-Jährigen.

Der 25-jährige Kraftradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1076. Polizeipräsident Thomas Hampel übernimmt die Schulpatenschaft für die Grundschule an der Oselstraße

Im Rahmen einer schulinternen Auftaktveranstaltung hat Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel am Montag, 20.07.2026, die Patenschaft für die Grundschule an der Oselstraße übernommen. Anlass war der Beitritt der Schule zum bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Mit der Übernahme der Schulpatenschaft unterstreicht das Polizeipräsidium München sein Engagement für Prävention sowie die Förderung von Respekt, Toleranz und Zivilcourage. Die Patenschaft soll die Schulgemeinschaft auf ihrem Weg begleiten, sich dauerhaft und aktiv gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung einzusetzen. Die schulintern ausgerichtete Veranstaltung wurde überwiegend von den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Das Programm umfasste musikalische und kreative Beiträge, szenische Darbietungen sowie die feierliche Übergabe der Plakette zur Aufnahme in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Flashmob, der den Gedanken von Gemeinschaft und Zusammenhalt aufgriff.

Neben Vertreterinnen und Vertretern des Polizeipräsidiums München und der Rektorin Nicole Hasenfuhs mit der Schulfamilie nahmen auch Herr Tobias Wolf, Koordinator der Landeshauptstadt München, sowie Frau Kristina Frank, Vorständin von „Sicher in München e. V.“, an der Veranstaltung teil.

Polizeipräsident Thomas Hampel betonte die Bedeutung eines respektvollen Miteinanders und die gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten, Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Schulen seien wichtige Orte, an denen demokratische Werte vermittelt und Zivilcourage gelebt werden. Die Polizei verstehe sich dabei als verlässlicher Partner der Schulen und der gesamten Schulgemeinschaft.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten zur Schulpatenschaft wurden von „Sicher in München e.V.“ die Fahrradpässe an die Polizei München übergeben. Diese werden den Polizeiinspektionen zur weiteren Verteilung ausgegeben. Die Fahrradpässe ermöglichen es, die individuellen Rahmendaten und weitere wichtige Merkmale eines Fahrrads zu dokumentieren und im Falle eines Diebstahls schnell und effektiv mit einer Anzeige bei der Polizei zu reagieren.

1077. MVG-Chef Ingo Wortmann und Polizeipräsident Thomas Hampel stellen neuen Bus der Kampagne „Sicher unterwegs“ vor

Die Informationskampagne „Sicher unterwegs“ informiert über Sicherheitseinrichtungen an Bahnhöfen, in Bussen und Bahnen sowie über wichtige Verhaltenshinweise in Gefahrensituationen oder wenn sich Fahrgäste im ÖPNV unsicher fühlen. Sie wurde im März mit einer gemeinsamen Pressekonferenz von MVG, DB, Bundespolizeiinspektion München und Polizeipräsidium München gestartet und ist seitdem auf den Bildschirmen in S- und U-Bahn, MVG-Bussen und Trambahnen sowie auf Social Media zu sehen.

München ist die sicherste Großstadt Deutschlands. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, nicht einmal halb so groß ist, wie in anderen Großstädten wie Berlin, Frankfurt oder Hamburg.

Doch trotz der objektiv hohen Sicherheit können Menschen den öffentlichen Raum als unsicher empfinden – so auch in Verkehrsmitteln, in Bahnhöfen oder auf den Wegen von und zu Haltestellen. Dieses Gefühl kann bereits durch Alltagssituationen entstehen, beispielsweise durch laute Pöbeleien oder alkoholisierte Personen. Solche Erlebnisse können das Sicherheitsgefühl sogar dann beeinträchtigen, wenn man selbst nicht direkt betroffen ist.

Auf Initiative des Polizeipräsidiums München zusammen mit der MVG in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn wurden Lösungen und Verhaltenshinweise erarbeitet, um das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Personennahverkehr zu stärken.

Außerdem zeigen die Akteure verstärkt Präsenz in den öffentlichen Verkehrsmitteln und an Bahnhöfen, z.B. durch die zuletzt gestarteten „Quattrostreifen“ am Münchner Hauptbahnhof.

Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung und Fälle, bei denen Bürger immer wieder auf vorbildliche Art und Weise Zivilcourage zeigen, sind Nachweis dafür, dass die Kampagne bereits die gewünschte Wirkung erzielt. Von diesen Fällen wird regelmäßig, zum Beispiel in den Medieninformationen 1016. und 1053. durch das Polizeipräsidium München berichtet.

Mit der Folierung eines Busses der MVG und dessen Vorstellung im Rahmen eines Pressetermins am 21.07.2026 durch MVG-Chef Ingo Wortmann und Polizeipräsident Thomas Hampel gehen die Partner nun den nächsten Schritt, um noch mehr Aufmerksamkeit für die Kampagne vor allem im öffentlichen Raum zu erzielen.

Denn Zivilcourage kann jeder leisten. Wichtig dabei ist, dass niemand verpflichtet ist, sich in Gefahr zu begeben. Häufig sind niedrigschwellige Handlungen völlig ausreichend - etwa den Notruf zu verständigen, Personal anzusprechen, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und Erste Hilfe zu leisten.

Zur Kampagne stehen auch im Internet zielgerichtete Hinweise zur Verfügung:

Polizeipräsidium München:

Die Bayerische Polizei - Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum

https://www.facebook.com/polizeimuenchen

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https://x.com/PolizeiMuenchen

https://www.tiktok.com/@polizeimuenchen

http://www.whatsapp.com/channel/0029VafkZ4UG3R3j7FrukR25

Bundespolizeiinspektion München:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/reisehinweise-der-bundespolizei

https://x.com/bpol_by

Münchner Verkehrsgesellschaft:

www.mvg.de/sicher-unterwegs

facebook.com/mvg.mobil

instagram.com/muenchen.mvg

Deutsche Bahn:

www.s-bahn-muenchen.de/sicherunterwegs

www.facebook.com/DeineSBahnMuenchen

www.instagram.com/deine_sbahnmuenchen