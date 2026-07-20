1066. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Fahrradteilediebstahl – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 18.07.2026, gegen 12.30 Uhr, beobachteten Schleierfahnder im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs einen Mann, der sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte.

Die Einsatzkräfte unterzogen den Mann daraufhin einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 56-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Hamburg bereits den Lenker eines Rennrades demontiert hatte. Nach den bisherigen Ermittlungen beabsichtigte er, diesen an seinem eigenen Fahrrad anzubringen. Der Lenker wurde sichergestellt.

Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort aus wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof).

1067. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn; vier Personen verletzt – Westend

Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 14:00 Uhr, fuhr eine 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz mit einem Hyundai Pkw auf der Landsberger Straße stadtauswärts. Im Pkw befanden sich als Mitfahrer eine 8-jährige Deutsche sowie zwei weitere Personen, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz.

Zur selben Zeit befuhr eine Straßenbahn die Trambahngleise zwischen den Fahrbahnen der Landsberger Straße, ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung.

Auf Höhe der Hausnummer 34 wendete die 42-Jährige ihren Pkw auf einem asphaltierten Übergang. Trotz der sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des Trambahnfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Hierbei wurde die 42-Jährige schwer verletzt und musste durch die Berufsfeuerwehr München aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 8-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurden zwei Fahrgäste der Trambahn, ein 40-Jähriger mit nigerianischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz und eine 59-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Miltenberg, leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Landsberger Straße in beide Richtungen ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1068. Brandfall – Pullach

Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 14.50 Uhr, wurde die Integrierte Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pullach verständigt. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es auf der Terrasse einer Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Passanten bemerkten dies, verständigten umgehend den Notruf, begannen mit ersten Löschmaßnahmen und brachten die über 70-jährige Bewohnerin aus der betroffenen Wohnung.

Die Bewohnerin wurde verletzt vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1069. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 20.07.2026, gegen 00:40 Uhr, wurde ein 19-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim am Karlsplatz von zwei zunächst unbekannten Tätern angesprochen.

Dabei wurden die Täter gewalttätig und griffen den 19-Jährigen körperlich an. Zudem entrissen die beiden Täter eine getragene Umhängetasche und flüchteten damit in Richtung Fußgängerzone. Auf den Vorfall aufmerksam gewordene Passanten verständigten daher den Polizeinotruf.

Der 19-Jährige wurde vor Ort von Einsatzkräften angetroffen. Er hatte bei dem Ereignis Verletzungen im Gesichtsbereich erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden persönliche Gegenstände im Wert eines zweistelligen Betrages entwendet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Lichtbilder der flüchtenden Täter durch den polizeilichen Videoturm am Stachus erlangt werden.

Dadurch konnte eine Stunde nach der Tat einer der Tatverdächtigen, ein 31-Jähriger mit irakischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland von Polizeibeamten im Bereich des Hauptbahnhofes erkannt und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Dort wird ein Ermittlungsrichter über die weitere Haftfrage entscheiden.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Karlsplatzes/Stachus (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1070. Terminhinweis:

Gemeinsame Fahrradcodieraktion des ADFC und der Polizei München – Am Forum in der Schwanthalerhöhe

Am Mittwoch, 22.07.2026, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, findet eine gemeinsame Fahrradcodieraktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs München e.V. (ADFC) und der Münchner Polizei Am Forum in der Schwanthalerhöhe statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können. Bei einem Diebstahl kann eine Codierung auch der Polizei sehr nützliche Hinweise für die Ermittlung eines Täters geben.

Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie den Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer erhalten und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades ein Identitätsdokument sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden, unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr findet noch eine Codieraktion (von 13:00 – 18:00 Uhr) im Bereich des Polizeipräsidiums München statt:

Am Mittwoch, 09.09.2026, in der Georg-Birk-Straße (neben der Bushaltestelle).