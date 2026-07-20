PASSAU, BAB A3. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall auf der BAB A3 vom 14.07.2026 konnte der im Rahmen des Zeugenaufrufs gesuchte Porschefahrer zwischenzeitlich ermittelt werden.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A3 – Zeugen gesucht, Niederbayern: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A3 – 1. Nachtragsmeldung

Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Darunter befand sich auch der entscheidende Hinweis, der in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizeiinspektion München Verkehrsunfallaufnahme zur Ermittlung des Kennzeichens des gesuchten Porsche sowie des 49-jährigen Fahrers führte. Ob und inwieweit dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Fahrer des BMW wurde zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen. Die weiteren verletzten Fahrzeuginsassen befinden sich noch in umliegenden Kliniken.

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug sowie an den Verkehrseinrichtungen wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch die Verkehrspolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 20.07.2026, 11:50 Uhr