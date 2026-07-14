PASSAU, BAB A3. Am Dienstagabend (14.07.2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Österreich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen tödlich verletzt wurde. Vier weitere Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen. Die BAB A3 ist auf Höhe der Anschlussstelle Passau-Süd derzeit voll gesperrt.

Gegen 18:45 Uhr kam ein mit fünf Personen besetzter BMW auf der BAB A3 auf Höhe der Anschlussstelle Passau-Süd in Fahrtrichtung Österreich aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter.

Der 35-jährige Fahrer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit sowie drei weitere Insassen wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 13-jähriges Mädchen erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein grauer Porsche 911 an der Unfallörtlichkeit. Ob und inwieweit dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Porsche fuhr nach dem Unfallgeschehen in Fahrtrichtung Österreich weiter. Nach aktuellem Ermittlungsstand weist das Fahrzeug keine unfallbedingten Beschädigungen auf.

Nach dem Porsche wird derzeit mit verstärktem Polizeieinsatz, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, gefahndet.

Die Bundesautobahn A3 ist im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Österreich vollständig gesperrt; die Bergungsarbeiten dauern an. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytischer Gutachter hinzugezogen.

Zeugenaufruf

Personen, die Hinweise zu dem grauen Porsche 911 oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Passau unter Tel. 0851/9511-5021 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Verkehrspolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 14.07.2026, 22:05 Uhr