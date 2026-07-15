PASSAU, BAB A 3. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A3 auf Höhe der Anschlussstelle Passau-Süd in Fahrtrichtung Österreich laufen die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache mit Hochdruck weiter.

Nachdem gestern Abend eine mögliche Beteiligung eines grauen Porsche 911 am Unfallgeschehen anfänglich nicht ausgeschlossen werden konnte, bitten die Ermittler den Fahrer dieses Fahrzeuges, der sich möglicherweise zum Unfallzeitpunkt (Dienstag, 14.07.2026, gegen 18.45 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking (etwa auf Höhe der stationären Kontrollstelle) befand, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-5021, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der 35-jährige BMW-Fahrer und drei weitere Insassen, zwei Frauen im Alter von 31 Jahren und Anfang 20 sowie ein 6-jähriges Kind befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern.

Veröffentlicht: 15.07.2026, 10.40 Uhr