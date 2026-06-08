REGENSBURG. Im Rahmen laufender Ermittlungen konnten Zivilkräfte der Polizei einen 46-jährigen Mann festnehmen, gegen den ein Haftbefehl wegen mutmaßlicher Serieneinbrüche vorlag. Der Beschuldigte ist amtsbekannt und kam in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg prüft derzeit weitere Zusammenhänge zu einschlägigen Delikten im Stadtgebiet.

Ende Mai 2026 konnten Einsatzkräfte der Polizei einen mutmaßlichen Serieneinbrecher im Bereich des Unterislinger Weges in Regensburg antreffen und vorläufig festnehmen. Der 46-jährige Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit war bereits polizeibekannt.

Gegen den Beschuldigten bestand ein Haftbefehl, da er im Verdacht steht, für eine Vielzahl von Einbrüchen im Regensburger Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Dem Haftbefehl zufolge werden ihm mehrere Taten aus den Jahren 2025 und 2026 zur Last gelegt. Zu den konkret benannten Vorfällen zählen unter anderem die Einbrüche in drei benachbarte Gebäude in der Johann-Hösel-Straße Mitte Februar 2026 sowie ein Einbruch in eine Bäckerei am 13. März 2026.

Am 03.06.2026 wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg prüft aktuell, ob der festgenommene Mann für weitere Einbrüche verantwortlich ist, die in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet von Regensburg gemeldet wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht am 08.06.2026 um 09:47 Uhr