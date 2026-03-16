REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des Freitags, 13. März, wurde in eine Bäckerei im südlichen Regensburger Stadtgebiet eingebrochen. Einsatzkräfte der Polizei konnten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03:45 Uhr verschaffte sich am Freitag, 13. März, eine männliche Person gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im südlichen Regensburger Stadtgebiet. Durch den ausgelösten Alarm wurden mehrere Polizeistreifen verständigt, die kurze Zeit später am Tatort eintrafen. Im Umfeld des Tatorts konnte ein polizeilich einschlägig in Erscheinung getretener 45-jähriger Kosovare festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Der 45-Jährige steht im Verdacht gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und ohne etwas zu entwenden wieder geflüchtet zu sein. Durch die Kriminalpolizei Regensburg wurden die Ermittlungen übernommen, sowie umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Nach Abschluss der Erstmaßnahmen wurde der 45-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.