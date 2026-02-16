REGENSBURG. Im Zeitraum von Freitag, 13. Februar, 12 Uhr, bis Sonntag, 15. Februar, 14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu zwei Amtsgebäuden der Stadt Regensburg sowie zu einer Psychotherapiepraxis in der Johann-Hösl-Straße und durchsuchte Büroräume. Es entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags - ein Entwendungsschaden wurde bislang nicht festgestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person im genannten Zeitraum gewaltsam über jeweils ein Fenster Zutritt zu zwei benachbarten Amtsgebäuden der Stadt Regensburg sowie zu einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Psychotherapiepraxis in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg. In sämtlichen Objekten wurden Büroräume betreten und dort befindliche Schränke und Behältnisse durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen der Fenster entstand an allen drei Gebäuden ein Sachschaden im jeweils niedrigem vierstelligen Eurobereich. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden an allen Tatorten durchgeführt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt. Dabei werden insbesondere mögliche Tatzusammenhänge der drei Einbrüche geprüft.

Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 13. Februar, 12 Uhr, bis Sonntag, 15. Februar, 14 Uhr, im Bereich der Johann-Hösl-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.