Inhalt:

814. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Ludwigsvorstadt

815. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Gartenlaube – Moosach

816. Bedrohung – Lochhausen

817. Festnahme eines Serieneinbrechers – Ludwigsvorstadt

814. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 01.06.2026, gegen 21:15 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem VW Transporter auf der Pettenkoferstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Paul-Heyse-Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei kam ihm ein 29-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Radfahrer entgegen.

Beim Abbiegen kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er trug keinen Fahrradhelm.

Am Pkw und am Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden.

Da der 50-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Anschließend wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

815. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Gartenlaube – Moosach

Am Montag, 01.06.2026, gegen 22:00 Uhr, meldete sich ein 59-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf. Er teilte mit, dass er gerade über eine selbstinstallierte Videokamera sehen kann, wie zwei unbekannte in seine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Dachauer Straße eindringen.

Anhand der vorliegenden Bilder der Videoaufzeichnungen gelang es einer Polizeistreife die beiden Tatverdächtigen an der Tramhaltestelle „Westfriedhof“ festzunehmen. Bei ihnen wurde mögliches Einbruchswerkzeug aufgefunden. Zudem führten sie zwei hochwertige Fahrräder im Wert von jeweils mehreren tausend Euro mit sich. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass diese gestohlen waren. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen zwar Zutritt in die Gartenlaube verschaffen konnten, jedoch kam es zu keinem Diebstahl.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21- bzw. 28-Jährigen, beide mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo sie am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls sowie des Diebstahls der Fahrräder werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

816. Bedrohung – Lochhausen

Am Montag, 01.06.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Lochhausen. Nach einem Streitgespräch zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft, einem 30-Jährigen mit jordanischer Staatsangehörigkeit und einem 36-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit, nahm der 30-Jährige ein Küchenmesser in die Hand und bedrohte damit seinen Kontrahenten. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung waren hierbei anwesend und konnten die Situation beobachten.

Ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen war die Folge. Aufgrund der zunächst unklaren Bedrohungssituation vor Ort wurden weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung angefordert.

Der 30-Jährige konnte durch schnell eintreffende Polizeibeamte in der Einrichtung festgestellt und gesichert werden. Er erhielt ein Hausverbot und musste die Einrichtung verlassen.

Nach einer Anzeige wegen der zugrunde liegenden Bedrohung und den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 25 geführt.

817. Festnahme eines Serieneinbrechers – Ludwigsvorstadt

-siehe Medieninformation vom 24.09.2025, Nr. 1502

-siehe Medieninformation vom 17.10.2025, Nr. 1695

-siehe Medieninformation vom 03.02.2026, Nr. 185

Das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei führt seit mehreren Monaten intensive Ermittlungen, da es im gesamten Stadtgebiet zu Einbruchdiebstählen überwiegend aus gewerblichen Objekten gekommen war.

Inzwischen können 23 Fälle einem 42-jährigen Deutschen und ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden.

Am Dienstag, 02.06.2026, kurz nach Mitternacht, konnte der Tatverdächtige in der Schwanthalerstraße durch mehrere Zivilbeamte erkannt und verhaftet werden. Gegen ihn bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl. Bei der Durchsuchung des von ihm genutzten Hotelzimmers in der Innenstadt konnten unter anderem tatrelevante Kleidung und vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden.

Nach seiner Verhaftung wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 fortgeführt.